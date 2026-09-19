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Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый купить с доставкой в Москве
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Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый

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Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 1
Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 2
Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 3
Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 4
Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
зеленый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 1
  • Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 2
  • Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 3
  • Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 4
  • Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459365
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
зеленый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер; поддон
Габариты
19,8х31х19,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х23
Вес, кг.
3.5

Описание товара Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый

Тостер Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое станет идеальным дополнением вашей кухни. Элегантный зеленый корпус из металла придаёт ему современный и утончённый вид, а многочисленные функции обеспечивают лёгкость и удобство в использовании. Этот тостер оснащён двумя отделениями, позволяющими одновременно готовить до двух тостов. Благодаря функции автоматического выброса тостов, вы можете быть уверены, что ваши тосты будут приготовлены идеально и без лишних усилий. Автоматическое центрирование хлеба обеспечивает равномерное обжаривание каждой ломти, а функция экстра подъема маленьких ломтиков хлеба позволяет легко извлекать даже самые небольшие кусочки. С мощностью в 950 Вт тостер Smeg гарантирует быстрое достижение идеальной степени обжаривания, которую вы можете регулировать по своему вкусу. Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить процесс, если это необходимо. Особое внимание уделено простоте ухода за прибором: съемный поддон для крошек обеспечивает чистоту рабочей поверхности и упрощает уход за устройством. Вес устройства составляет 2,43 кг, что делает его достаточно стабильным и в то же время удобным для перемещения. Производится в Китае под брендом Smeg, который славится своим качеством и надёжностью. Если вы ищете сочетание эффективности, стиля и качества, тостер Smeg станет прекрасным выбором для вашего дома.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF01PGEU пастельный зеленый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
зеленый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер; поддон
Габариты
19,8х31х19,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое станет идеальным дополнением вашей кухни. Элегантный зеленый корпус из металла придаёт ему современный и утончённый вид, а многочисленные функции обеспечивают лёгкость и удобство в использовании. Этот тостер оснащён двумя отделениями, позволяющими одновременно готовить до двух тостов. Благодаря функции автоматического выброса тостов, вы можете быть уверены, что ваши тосты будут приготовлены идеально и без лишних усилий. Автоматическое центрирование хлеба обеспечивает равномерное обжаривание каждой ломти, а функция экстра подъема маленьких ломтиков хлеба позволяет легко извлекать даже самые небольшие кусочки. С мощностью в 950 Вт тостер Smeg гарантирует быстрое достижение идеальной степени обжаривания, которую вы можете регулировать по своему вкусу. Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить процесс, если это необходимо. Особое внимание уделено простоте ухода за прибором: съемный поддон для крошек обеспечивает чистоту рабочей поверхности и упрощает уход за устройством. Вес устройства составляет 2,43 кг, что делает его достаточно стабильным и в то же время удобным для перемещения. Производится в Китае под брендом Smeg, который славится своим качеством и надёжностью. Если вы ищете сочетание эффективности, стиля и качества, тостер Smeg станет прекрасным выбором для вашего дома.
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Доставка
Отзывы


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