Тостер Bosch TAT4P424 черный/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность
970 Вт
Основной цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 535133
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Дополнительный цвет
черный
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Тип управления
механический
Материал корпуса
металл
Мощность
970 Вт
Основной цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х21
Вес, кг.
1.61
Описание товара Тостер Bosch TAT4P424 черный/красный
Компактный тостер Bosch TAT4P424 рассчитан на одновременное приготовление двух кусочков. На интегрированной подставке можно поджаривать булочки и размораживать круассаны. Электронный сенсор отслеживает оптимальную температуру. Режим приготовления замороженных тостов активируется специальной подсвеченной клавишей.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тостеры
Дополнительный цвет
черный
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Тип управления
механический
Материал корпуса
металл
Мощность
970 Вт
Основной цвет
красный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Компактный тостер Bosch TAT4P424 рассчитан на одновременное приготовление двух кусочков. На интегрированной подставке можно поджаривать булочки и размораживать круассаны. Электронный сенсор отслеживает оптимальную температуру. Режим приготовления замороженных тостов активируется специальной подсвеченной клавишей.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Подсел я на жареный хлеб, так необычно, вкусно я бы сказал. Есть поддон для удаления крошек. Мне кажется китайские не хуже жарят хлеб, но с надёжность вопрос. Надеемся в этом плане на бош! Ну брал его в пару к чайнику такого же цвета, жена настояла. А так может быть выбрал что нить и подешевше!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал маме на др. Ей очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Тостер пришёл отлично упакован. Цвет красно-чёрный как на фото,в идеальном состоянии. Работает отлично. На позиции 3 два ломтика батона очень хорошо поджаривается.
Тостер Bosch TAT4P424 черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT4P424 черный/красный
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Подсел я на жареный хлеб, так необычно, вкусно я бы сказал. Есть поддон для удаления крошек. Мне кажется китайские не хуже жарят хлеб, но с надёжность вопрос. Надеемся в этом плане на бош! Ну брал его в пару к чайнику такого же цвета, жена настояла. А так может быть выбрал что нить и подешевше!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал маме на др. Ей очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Тостер пришёл отлично упакован. Цвет красно-чёрный как на фото,в идеальном состоянии. Работает отлично. На позиции 3 два ломтика батона очень хорошо поджаривается.