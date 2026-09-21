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Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) купить с доставкой в Москве
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Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0)

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Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 1
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 2
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 3
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 4
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
810
Цвет
голубой
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 1
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 2
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 3
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 4
  • Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714088
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
810
Цвет
голубой
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Съёмный поддон для крошек
Габариты
30 x 19 x 20 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х22
Вес, кг.
2.35

Описание товара Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0)

Мощность 810 Вт, механическое управление, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса металл, подогрев, размораживание, регулировка степени поджаривания, кнопка стоп, поддон для крошек.

Отзывы о товаре Тостер Ariete 155 Vintage (00C015515AR0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
810
Цвет
голубой
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
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Комплектация
Съёмный поддон для крошек
Габариты
30 x 19 x 20 см
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 810 Вт, механическое управление, количество отделений 2, количество тостов на отделение 1, материал корпуса металл, подогрев, размораживание, регулировка степени поджаривания, кнопка стоп, поддон для крошек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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