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Тостер Bosch TAT5P420 купить с доставкой в Москве
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Тостер Bosch TAT5P420

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Тостер Bosch TAT5P420 - фото 3
Тостер Bosch TAT5P420 - фото 4
Тостер Bosch TAT5P420 - фото 5
Тостер Bosch TAT5P420 - фото 6
Тостер Bosch TAT5P420 - фото 7
Тостер Bosch TAT5P420 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
  • Тостер Bosch TAT5P420 - фото 1
  • Тостер Bosch TAT5P420 - фото 2
  • Тостер Bosch TAT5P420 - фото 3
  • Тостер Bosch TAT5P420 - фото 4
  • Тостер Bosch TAT5P420 - фото 5
  • Тостер Bosch TAT5P420 - фото 6
  • Тостер Bosch TAT5P420 - фото 7
  • Тостер Bosch TAT5P420 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707484
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тостер Bosch TAT5P420
5 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Решетка для подогрева булочек
Да
Комплектация
решётка для подогрева булочек
Габариты
19.5x30x17 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х21
Вес, кг.
2.3

Описание товара Тостер Bosch TAT5P420

Тостер BOSCH — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот элегантный прибор в черном цвете с корпусом из пластика и металла станет не только полезным помощником, но и великолепным дополнением к вашему интерьеру. С двумя отделениями для тостов и мощностью 970 Вт, этот тостер позволяет быстро и равномерно поджаривать до двух ломтиков хлеба одновременно. Особенностью модели является автоматический выброс тостов и автоматическое центрирование хлеба, что обеспечивает равномерное прожаривание с обеих сторон. Также предусмотрена функция экстра подъема маленьких ломтиков хлеба, что делает использование тостера еще более удобным и безопасным. Для тех, кто любит теплые булочки на завтрак, предусмотрена решетка для подогрева, которая нежно разогреет ваши любимые изделия. При необходимости процесс поджаривания можно остановить в любой момент с помощью кнопки отмены. Этот тостер от BOSCH сочетает в себе надежность и инновации, делая каждый завтрак по-настоящему особенным.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT5P420




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
970
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
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Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Решетка для подогрева булочек
Да
Комплектация
решётка для подогрева булочек
Габариты
19.5x30x17 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер BOSCH — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Этот элегантный прибор в черном цвете с корпусом из пластика и металла станет не только полезным помощником, но и великолепным дополнением к вашему интерьеру. С двумя отделениями для тостов и мощностью 970 Вт, этот тостер позволяет быстро и равномерно поджаривать до двух ломтиков хлеба одновременно. Особенностью модели является автоматический выброс тостов и автоматическое центрирование хлеба, что обеспечивает равномерное прожаривание с обеих сторон. Также предусмотрена функция экстра подъема маленьких ломтиков хлеба, что делает использование тостера еще более удобным и безопасным. Для тех, кто любит теплые булочки на завтрак, предусмотрена решетка для подогрева, которая нежно разогреет ваши любимые изделия. При необходимости процесс поджаривания можно остановить в любой момент с помощью кнопки отмены. Этот тостер от BOSCH сочетает в себе надежность и инновации, делая каждый завтрак по-настоящему особенным.


Теги товара: на 2 тоста
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Bosch TAT5P420 - этот товар вы можете купить по цене 5400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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