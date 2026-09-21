Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
Функции особенности
размораживание,подогрев,регулировка степени обжаривания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714086
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
размораживание,подогрев,регулировка степени обжаривания
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х22
Вес, кг.
2.35
Описание товара Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность
810
Основной цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
размораживание,подогрев,регулировка степени обжаривания
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Ariete 155 Vintage (00C015513AR0)