Тостер Philips HD2640/10 белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
830
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
8 режимов поджаривания, функция саморегулирования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
В наличии
Код товара: 619477
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Загружаем...
4 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
830
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
8 режимов поджаривания, функция саморегулирования
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
285x199x162 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х16
Вес, кг.
1.5
Описание товара Тостер Philips HD2640/10 белый
Тостер Philips HD2640/10 с 2 отделениями имеет белый пластиковый корпус, который не нагревается во время работы. Система автоматического центрирования способствует формированию равномерной корочки на тостах. Модель поддерживает 8 ступеней обжарки, доступ к которым производится через механическую панель управления. Тостер Philips HD2640/10 подключается к сети через 0.85-метровый кабель. Встроенная решетка служит для подогрева хлебобулочных изделий. Крошки поступают в специально отведенный поддон со съемным механизмом. Кнопка отмены позволяет сбросить выбранные параметры.
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Теги товара: на 2 тоста
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
830
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
8 режимов поджаривания, функция саморегулирования
Развернуть
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
285x199x162 мм
Страна производитель
Китай
Тостер Philips HD2640/10 с 2 отделениями имеет белый пластиковый корпус, который не нагревается во время работы. Система автоматического центрирования способствует формированию равномерной корочки на тостах. Модель поддерживает 8 ступеней обжарки, доступ к которым производится через механическую панель управления. Тостер Philips HD2640/10 подключается к сети через 0.85-метровый кабель. Встроенная решетка служит для подогрева хлебобулочных изделий. Крошки поступают в специально отведенный поддон со съемным механизмом. Кнопка отмены позволяет сбросить выбранные параметры.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Тостер Philips HD2640/10 белый - по цене 4350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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