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Тостер Vitek VT-1587 W купить с доставкой в Москве
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Тостер Vitek VT-1587 W

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Тостер Vitek VT-1587 W - фото 1
Тостер Vitek VT-1587 W - фото 2
Тостер Vitek VT-1587 W - фото 3
Тостер Vitek VT-1587 W - фото 4
Тостер Vitek VT-1587 W - фото 5
Тостер Vitek VT-1587 W - фото 6
Тостер Vitek VT-1587 W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Vitek VT-1587 W - фото 1
  • Тостер Vitek VT-1587 W - фото 2
  • Тостер Vitek VT-1587 W - фото 3
  • Тостер Vitek VT-1587 W - фото 4
  • Тостер Vitek VT-1587 W - фото 5
  • Тостер Vitek VT-1587 W - фото 6
  • Тостер Vitek VT-1587 W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292473
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х20х16
Вес, кг.
1.19

Описание товара Тостер Vitek VT-1587 W

Стильный тостер Vitek VT-1587 будет не только красиво смотреться на кухне, но и поджаривать тосты до оптимального состояния. Благодаря наличию заявленных технических характеристик и функций прибор поможет приготовить хлеб с изумительно привлекательной и хрустящей корочкой. Мощность этой модели достаточная и составляет 700 Вт. Приятный белый цвет тостера, позволяет сделать оригинальный яркий акцент в интерьере в зависимости от оформления кухни. Длины сетевого шнура должно быть достаточно для того, чтобы разместить технику в удобном месте. Тостер Vitek VT-1587 уже ждет, когда его купят по привлекательной цене в интернет-магазине ТЕХПОРТ.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Vitek VT-1587 W




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
нет
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Стильный тостер Vitek VT-1587 будет не только красиво смотреться на кухне, но и поджаривать тосты до оптимального состояния. Благодаря наличию заявленных технических характеристик и функций прибор поможет приготовить хлеб с изумительно привлекательной и хрустящей корочкой. Мощность этой модели достаточная и составляет 700 Вт. Приятный белый цвет тостера, позволяет сделать оригинальный яркий акцент в интерьере в зависимости от оформления кухни. Длины сетевого шнура должно быть достаточно для того, чтобы разместить технику в удобном месте. Тостер Vitek VT-1587 уже ждет, когда его купят по привлекательной цене в интернет-магазине ТЕХПОРТ.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


Тостер Vitek VT-1587 W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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