Тостер Vitek VT-1587 W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тостер Vitek VT-1587 W
Стильный тостер Vitek VT-1587 будет не только красиво смотреться на кухне, но и поджаривать тосты до оптимального состояния. Благодаря наличию заявленных технических характеристик и функций прибор поможет приготовить хлеб с изумительно привлекательной и хрустящей корочкой. Мощность этой модели достаточная и составляет 700 Вт. Приятный белый цвет тостера, позволяет сделать оригинальный яркий акцент в интерьере в зависимости от оформления кухни. Длины сетевого шнура должно быть достаточно для того, чтобы разместить технику в удобном месте. Тостер Vitek VT-1587 уже ждет, когда его купят по привлекательной цене в интернет-магазине ТЕХПОРТ.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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