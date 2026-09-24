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Тостер Leonord LE-1731D купить с доставкой в Москве
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Тостер Leonord LE-1731D

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Тостер Leonord LE-1731D - фото 1
Тостер Leonord LE-1731D - фото 2
Тостер Leonord LE-1731D - фото 3
Тостер Leonord LE-1731D - фото 4
Тостер Leonord LE-1731D - фото 5
Тостер Leonord LE-1731D - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
850
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
  • Тостер Leonord LE-1731D - фото 1
  • Тостер Leonord LE-1731D - фото 2
  • Тостер Leonord LE-1731D - фото 3
  • Тостер Leonord LE-1731D - фото 4
  • Тостер Leonord LE-1731D - фото 5
  • Тостер Leonord LE-1731D - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 910 руб.  5 310 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тостер Leonord LE-1731D
2 910 руб. -45%
5 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
850
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, документация
Габариты
19.5x18x3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х19
Вес, кг.
1.7

Описание товара Тостер Leonord LE-1731D

Тостер Leonord LE-1731D (106461) - металлический корпус, LED Дисплей, 2 широких слота для хлеба, 7 степеней прожарки, место хранения шнура, поддон для крошек, ручная установка времени, автоматический подъем готового хлеба, функция разморозки, функция подогрева.Характеристики:Мощность: 750-850 ВтМеталлический корпусLED Дисплей2 широких слота для хлеба7 степеней прожаркиМесто хранения шнураПоддон для крошекРучная установка времениАвтоматический подъем готового хлебаФункция разморозкиФункция подогрева

Отзывы о товаре Тостер Leonord LE-1731D




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
850
Цвет
серебристый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
Тостер, документация
Габариты
19.5x18x3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Leonord LE-1731D (106461) - металлический корпус, LED Дисплей, 2 широких слота для хлеба, 7 степеней прожарки, место хранения шнура, поддон для крошек, ручная установка времени, автоматический подъем готового хлеба, функция разморозки, функция подогрева.Характеристики:Мощность: 750-850 ВтМеталлический корпусLED Дисплей2 широких слота для хлеба7 степеней прожаркиМесто хранения шнураПоддон для крошекРучная установка времениАвтоматический подъем готового хлебаФункция разморозкиФункция подогрева
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Leonord LE-1731D - стоимость товара 2910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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