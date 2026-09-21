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Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной купить с доставкой в Москве
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Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной

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Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 1
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 2
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 3
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 4
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 5
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 6
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 7
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 8
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 9
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 10
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 11
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 12
Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950
Основной цвет
серебристый
Дисплей
да
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 1
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 2
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 3
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 4
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 5
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 6
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 7
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 8
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 9
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 10
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 11
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 12
  • Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704057
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.8
Прочее
6 степеней обжаривания, отсек для шнура
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
электронное
Функции и особенности
функция разморозки, дисплей
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950
Основной цвет
серебристый
Дисплей
да
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х20
Вес, кг.
1.9

Описание товара Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной

Тостер Rondell RDE-1203 с LED-дисплеем и 6 степенями поджаривания поможет готовить идеальные хрустящие тосты с золотистой корочкой, когда и как вам удобно. Устройство сочетает функциональность и стиль, прекрасно вписываясь в любой интерьер. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает прибору надежность и долговечность. 6 степеней поджаривания тостов позволяют подобрать идеальный режим приготовления хлеба согласно вашим предпочтениям. Электронное управление с LED-дисплеем обеспечивает точную настройку и контроль за работой устройства. Функция остановки процесса поджаривания позволяет извлекать тосты в любой удобный момент. Благодаря функции разморозки вы можете поджаривать хлеб, только что вынутый из холодильника. Тостер RDE-1203 спроектирован для удобства: функция центрирования хлеба гарантирует равномерное прожаривание каждого ломтика, а лоток для крошек облегчает процесс очистки после использования. Встроенный отсек для хранения шнура добавляет устройству компактности и делает его хранение на вашей кухне еще более удобным. Покупая тостер RDE-1203, вы инвестируете в комфорт и качество вашего завтрака. Купите тостер RDE-1203 и наслаждайтесь хрустящими тостами каждое утро!

Отзывы о товаре Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.8
Прочее
6 степеней обжаривания, отсек для шнура
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
электронное
Функции и особенности
функция разморозки, дисплей
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950
Основной цвет
серебристый
Дисплей
да
Развернуть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Rondell RDE-1203 с LED-дисплеем и 6 степенями поджаривания поможет готовить идеальные хрустящие тосты с золотистой корочкой, когда и как вам удобно. Устройство сочетает функциональность и стиль, прекрасно вписываясь в любой интерьер. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает прибору надежность и долговечность. 6 степеней поджаривания тостов позволяют подобрать идеальный режим приготовления хлеба согласно вашим предпочтениям. Электронное управление с LED-дисплеем обеспечивает точную настройку и контроль за работой устройства. Функция остановки процесса поджаривания позволяет извлекать тосты в любой удобный момент. Благодаря функции разморозки вы можете поджаривать хлеб, только что вынутый из холодильника. Тостер RDE-1203 спроектирован для удобства: функция центрирования хлеба гарантирует равномерное прожаривание каждого ломтика, а лоток для крошек облегчает процесс очистки после использования. Встроенный отсек для хранения шнура добавляет устройству компактности и делает его хранение на вашей кухне еще более удобным. Покупая тостер RDE-1203, вы инвестируете в комфорт и качество вашего завтрака. Купите тостер RDE-1203 и наслаждайтесь хрустящими тостами каждое утро!
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Отзывы


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