Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950
Основной цвет
серебристый
Дисплей
да
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704057
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Описание товара Тостер Rondell RDE-1203 950Вт стальной
Тостер Rondell RDE-1203 с LED-дисплеем и 6 степенями поджаривания поможет готовить идеальные хрустящие тосты с золотистой корочкой, когда и как вам удобно. Устройство сочетает функциональность и стиль, прекрасно вписываясь в любой интерьер. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает прибору надежность и долговечность. 6 степеней поджаривания тостов позволяют подобрать идеальный режим приготовления хлеба согласно вашим предпочтениям. Электронное управление с LED-дисплеем обеспечивает точную настройку и контроль за работой устройства. Функция остановки процесса поджаривания позволяет извлекать тосты в любой удобный момент. Благодаря функции разморозки вы можете поджаривать хлеб, только что вынутый из холодильника. Тостер RDE-1203 спроектирован для удобства: функция центрирования хлеба гарантирует равномерное прожаривание каждого ломтика, а лоток для крошек облегчает процесс очистки после использования. Встроенный отсек для хранения шнура добавляет устройству компактности и делает его хранение на вашей кухне еще более удобным. Покупая тостер RDE-1203, вы инвестируете в комфорт и качество вашего завтрака. Купите тостер RDE-1203 и наслаждайтесь хрустящими тостами каждое утро!
Тостер Rondell RDE-1203 с LED-дисплеем и 6 степенями поджаривания поможет готовить идеальные хрустящие тосты с золотистой корочкой, когда и как вам удобно. Устройство сочетает функциональность и стиль, прекрасно вписываясь в любой интерьер. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает прибору надежность и долговечность. 6 степеней поджаривания тостов позволяют подобрать идеальный режим приготовления хлеба согласно вашим предпочтениям. Электронное управление с LED-дисплеем обеспечивает точную настройку и контроль за работой устройства. Функция остановки процесса поджаривания позволяет извлекать тосты в любой удобный момент. Благодаря функции разморозки вы можете поджаривать хлеб, только что вынутый из холодильника. Тостер RDE-1203 спроектирован для удобства: функция центрирования хлеба гарантирует равномерное прожаривание каждого ломтика, а лоток для крошек облегчает процесс очистки после использования. Встроенный отсек для хранения шнура добавляет устройству компактности и делает его хранение на вашей кухне еще более удобным. Покупая тостер RDE-1203, вы инвестируете в комфорт и качество вашего завтрака. Купите тостер RDE-1203 и наслаждайтесь хрустящими тостами каждое утро!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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