Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
разморозка и обжаривание
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457032
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
разморозка и обжаривание
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
19х26х15,5 см
Размеры в упаковке, см
29х20х17
Вес, кг.
1.52
Описание товара Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный
Технологичный и современный тостер имеет 3 режима работы и 7 степеней прожаривания тостов. Есть режимы подогрева и размораживания. Все элементы управления находятся на торце корпуса, что позволяет ставить его боком и экономить место. Имеется приятная синяя подсветка кнопок выбранной программы.
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Теги товара: на 2 тоста, черные
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Бренд
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
разморозка и обжаривание
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
19х26х15,5 см
Технологичный и современный тостер имеет 3 режима работы и 7 степеней прожаривания тостов. Есть режимы подогрева и размораживания. Все элементы управления находятся на торце корпуса, что позволяет ставить его боком и экономить место. Имеется приятная синяя подсветка кнопок выбранной программы.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: на 2 тоста, черные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые
Теги товара: на 2 тоста, черные
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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