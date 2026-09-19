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Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный купить с доставкой в Москве
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Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный

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Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 1
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 2
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 3
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 4
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 5
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 6
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 7
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 8
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 9
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 10
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 11
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 12
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 13
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 14
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 15
Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
разморозка и обжаривание
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 1
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 2
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 3
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 4
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 5
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 6
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 7
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 8
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 9
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 10
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 11
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 12
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 13
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 14
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 15
  • Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457032
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
разморозка и обжаривание
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
19х26х15,5 см
Размеры в упаковке, см
29х20х17
Вес, кг.
1.52

Описание товара Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный

Технологичный и современный тостер имеет 3 режима работы и 7 степеней прожаривания тостов. Есть режимы подогрева и размораживания. Все элементы управления находятся на торце корпуса, что позволяет ставить его боком и экономить место. Имеется приятная синяя подсветка кнопок выбранной программы.



Теги товара: на 2 тоста, черные

Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-3501 900Вт черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
900
Цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Развернуть
Функции особенности
разморозка и обжаривание
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
19х26х15,5 см
Описание
Технологичный и современный тостер имеет 3 режима работы и 7 степеней прожаривания тостов. Есть режимы подогрева и размораживания. Все элементы управления находятся на торце корпуса, что позволяет ставить его боком и экономить место. Имеется приятная синяя подсветка кнопок выбранной программы.


Теги товара: на 2 тоста, черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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