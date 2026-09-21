Тостер Bosch TAT4M221, 950Вт белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
950
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
кнопка отмены,подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714172
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
950
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Функции особенности
кнопка отмены,подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
293x207x175 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х20
Вес, кг.
4.5
Описание товара Тостер Bosch TAT4M221, 950Вт белый
Цвет товара белый Мощность 950 Вт Количество отделений 2 Количество тостов 2 Тип управления механическое Дополнительные характеристики Особенности лоток для крошек, отсек для сетевого шнура Дополнительные функции регулировка степени обжаривания Дополнительные режимы функция размораживания В комплекте поддон для крошек, решетка для подогрева булочек Материал корпуса пластик, нержавеющая сталь/пластик Длина сетевого шнура 100 см Высота 20.7 см Ширина 29.3 см Глубина 17.5 см Вес 1.7 кг
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Теги товара: на 2 тоста
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Бренд
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
950
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Функции особенности
кнопка отмены,подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Решетка для подогрева булочек
Да
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
293x207x175 мм
Страна производитель
Китай
Цвет товара белый Мощность 950 Вт Количество отделений 2 Количество тостов 2 Тип управления механическое Дополнительные характеристики Особенности лоток для крошек, отсек для сетевого шнура Дополнительные функции регулировка степени обжаривания Дополнительные режимы функция размораживания В комплекте поддон для крошек, решетка для подогрева булочек Материал корпуса пластик, нержавеющая сталь/пластик Длина сетевого шнура 100 см Высота 20.7 см Ширина 29.3 см Глубина 17.5 см Вес 1.7 кг
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
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