Тостер Bosch TAT2M127
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%4 870 руб. 8 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692251
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х21
Вес, кг.
2.5
Описание товара Тостер Bosch TAT2M127
Тостер Bosch TAT2M127 - это стильное и функциональное устройство для приготовления вкусных тостов. С его помощью вы сможете легко и быстро приготовить до двух порций тостов одновременно. С шестью степенями обжаривания вы сможете выбрать оптимальную степень прожарки для вашего вкуса. Механическое управление делает использование тостера простым и удобным. Кроме того, устройство оборудовано функциями подогрева, размораживания, высоким подъемом и защитой от перегрева. Поддон для крошек и отсек для шнура делают уход за тостером легким и удобным.
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Тостер Bosch TAT2M127 - это стильное и функциональное устройство для приготовления вкусных тостов. С его помощью вы сможете легко и быстро приготовить до двух порций тостов одновременно. С шестью степенями обжаривания вы сможете выбрать оптимальную степень прожарки для вашего вкуса. Механическое управление делает использование тостера простым и удобным. Кроме того, устройство оборудовано функциями подогрева, размораживания, высоким подъемом и защитой от перегрева. Поддон для крошек и отсек для шнура делают уход за тостером легким и удобным.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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