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Тостер Bosch TAT2M127 купить с доставкой в Москве
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Тостер Bosch TAT2M127

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Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 1
Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 2
Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 3
Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 4
Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 5
Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
  • Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 1
  • Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 2
  • Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 3
  • Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 4
  • Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 5
  • Тостер Bosch TAT 2M127 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 870 руб.  8 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692251
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х21
Вес, кг.
2.5

Описание товара Тостер Bosch TAT2M127

Тостер Bosch TAT2M127 - это стильное и функциональное устройство для приготовления вкусных тостов. С его помощью вы сможете легко и быстро приготовить до двух порций тостов одновременно. С шестью степенями обжаривания вы сможете выбрать оптимальную степень прожарки для вашего вкуса. Механическое управление делает использование тостера простым и удобным. Кроме того, устройство оборудовано функциями подогрева, размораживания, высоким подъемом и защитой от перегрева. Поддон для крошек и отсек для шнура делают уход за тостером легким и удобным.

Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT2M127




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Bosch TAT2M127 - это стильное и функциональное устройство для приготовления вкусных тостов. С его помощью вы сможете легко и быстро приготовить до двух порций тостов одновременно. С шестью степенями обжаривания вы сможете выбрать оптимальную степень прожарки для вашего вкуса. Механическое управление делает использование тостера простым и удобным. Кроме того, устройство оборудовано функциями подогрева, размораживания, высоким подъемом и защитой от перегрева. Поддон для крошек и отсек для шнура делают уход за тостером легким и удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Bosch TAT2M127 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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