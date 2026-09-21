Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
4 870 руб.
7 290
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691739
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функция размораживания, защита от перегрева, поддон для крошек
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х19
Вес, кг.
2.3
Описание товара Тостер Bosch TAT2M124
Bosch TAT2M124-это элегантный и функциональный тостер мощностью 950 Вт, который отлично подойдет для любой кухни. Благодаря возможности выпекать 2 тоста одновременно, он идеально подойдет тем, кто ценит быстрое и удобное приготовление завтрака. Надежные функции, такие как автоматическое отключение после завершения поджаривания и лоток для крошек, делают работу этого тостера чрезвычайно простой и безопасной.. Дополнительные функции, такие как автоматическое центрирование тостов, контроль подрумянивания или регулировка высоты решетки, позволяют настроить устройство в соответствии с индивидуальными предпочтениями и обеспечить равномерное поджаривание хлеба. Кроме того, тостер Bosch TAT2M121 оснащен функцией размораживания, поэтому вы можете удобно и быстро разморозить хлеб без необходимости использования микроволновой печи. Надежное исполнение и современный дизайн делают его не только полезным, но и стильным элементом кухонного оборудования.
функция размораживания, защита от перегрева, поддон для крошек
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
красный
Развернуть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Описание
Bosch TAT2M124-это элегантный и функциональный тостер мощностью 950 Вт, который отлично подойдет для любой кухни. Благодаря возможности выпекать 2 тоста одновременно, он идеально подойдет тем, кто ценит быстрое и удобное приготовление завтрака. Надежные функции, такие как автоматическое отключение после завершения поджаривания и лоток для крошек, делают работу этого тостера чрезвычайно простой и безопасной.. Дополнительные функции, такие как автоматическое центрирование тостов, контроль подрумянивания или регулировка высоты решетки, позволяют настроить устройство в соответствии с индивидуальными предпочтениями и обеспечить равномерное поджаривание хлеба. Кроме того, тостер Bosch TAT2M121 оснащен функцией размораживания, поэтому вы можете удобно и быстро разморозить хлеб без необходимости использования микроволновой печи. Надежное исполнение и современный дизайн делают его не только полезным, но и стильным элементом кухонного оборудования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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