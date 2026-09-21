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Тостер Bosch TAT3M123 купить с доставкой в Москве
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Тостер Bosch TAT3M123

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Тостер Bosch TAT3M123 - фото 2
Тостер Bosch TAT3M123 - фото 3
Тостер Bosch TAT3M123 - фото 4
Тостер Bosch TAT3M123 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
  • Тостер Bosch TAT3M123 - фото 1
  • Тостер Bosch TAT3M123 - фото 2
  • Тостер Bosch TAT3M123 - фото 3
  • Тостер Bosch TAT3M123 - фото 4
  • Тостер Bosch TAT3M123 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706609
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
красный
Картинки
нет
Прочее
решетка для подогрева булочек, 7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х20
Вес, кг.
2.1

Описание товара Тостер Bosch TAT3M123

Тостер Bosch TAT3M123 с 2 отделениями в эргономичном дизайне сочетает в себе долговечность и удобство использования. Автоматический центрирование хлеба обеспечивает равномерное поджаривание тостов.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT3M123




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
красный
Картинки
нет
Прочее
решетка для подогрева булочек, 7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Развернуть
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Bosch TAT3M123 с 2 отделениями в эргономичном дизайне сочетает в себе долговечность и удобство использования. Автоматический центрирование хлеба обеспечивает равномерное поджаривание тостов.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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