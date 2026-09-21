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Тостер Bosch TAT 3M121, белый купить с доставкой в Москве
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Тостер Bosch TAT 3M121, белый

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Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 1
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Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 3
Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 4
Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 5
Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 6
Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 7
Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 8
Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность
950
Основной цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
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  • Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 2
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  • Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 5
  • Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 6
  • Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 7
  • Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 8
  • Тостер Bosch TAT 3M121, белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709313
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Материал корпуса
пластик
Мощность
950
Основной цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Решетка для подогрева булочек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х21
Вес, кг.
2.5

Описание товара Тостер Bosch TAT 3M121, белый

Тостер Bosch TAT 3M121, белый



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT 3M121, белый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Материал корпуса
пластик
Мощность
950
Основной цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка температуры
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Решетка для подогрева булочек
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Bosch TAT 3M121, белый


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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