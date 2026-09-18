Тостер Bosch TAT7S25

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность
1050 Вт
Основной цвет
серебро
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292509
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С тостером Bosch Bosch TAT7S25 мощностью 1050 Вт вы приготовите хрустящие тосты за считанные минуты. Металлический корпус серебристого цвета предполагает два отдела для ломтиков хлеба. Модель Bosch TAT7S25 имеет 7 режимов поджаривания. В зависимости от выбора, можно слегка подогреть хлебцы, а можно сделать их с румяной корочкой. Со встроенной решеткой вы с легкостью сможете разогреть булочки. За несколько минут они станут теплыми от горячего воздушного потока. Вам также пригодится функция размораживания, если обычно ваш хлеб хранится в холодильнике. Отключается тостер автоматически, но в случае необходимости вы в любой момент можете остановить его работу самостоятельно, нажав кнопку «Стоп». Уход за устройством облегчит поддон для крошек.
С тостером Bosch Bosch TAT7S25 мощностью 1050 Вт вы приготовите хрустящие тосты за считанные минуты. Металлический корпус серебристого цвета предполагает два отдела для ломтиков хлеба. Модель Bosch TAT7S25 имеет 7 режимов поджаривания. В зависимости от выбора, можно слегка подогреть хлебцы, а можно сделать их с румяной корочкой. Со встроенной решеткой вы с легкостью сможете разогреть булочки. За несколько минут они станут теплыми от горячего воздушного потока. Вам также пригодится функция размораживания, если обычно ваш хлеб хранится в холодильнике. Отключается тостер автоматически, но в случае необходимости вы в любой момент можете остановить его работу самостоятельно, нажав кнопку «Стоп». Уход за устройством облегчит поддон для крошек.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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