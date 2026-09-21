Тостер Bosch TAT 3M124, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709312
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Решетка для подогрева булочек
Да
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
330 x 200 x 255 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х21
Вес, кг.
2.5
Описание товара Тостер Bosch TAT 3M124, красный
Тостер Bosch TAT 3M124, красный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
подогрев,размораживание
Решетка для подогрева булочек
Да
Развернуть
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
330 x 200 x 255 мм
Страна производитель
Китай
Тостер Bosch TAT 3M124, красный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Тостер Bosch TAT 3M124, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT 3M124, красный