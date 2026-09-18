Тостер Kitfort КТ-2036-5 графит
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272319
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х20
Вес, кг.
1.67
Описание товара Тостер Kitfort КТ-2036-5 графит
Электрический тостер Kitfort КТ-2036 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим горячим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления. Тостер оснащен поворотным регулятором степени обжаривания, тремя кнопками со световыми индикаторами и жидкокристаллическим дисплеем.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Электрический тостер Kitfort КТ-2036 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим горячим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при инфракрасном нагреве в процессе приготовления. Тостер оснащен поворотным регулятором степени обжаривания, тремя кнопками со световыми индикаторами и жидкокристаллическим дисплеем.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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