Тостер Kitfort КТ-2049
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тостер Kitfort КТ-2049
Тостер Kitfort КТ-2049 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён функцией памяти на 4 настройки (ячейки памяти) поджарки тостов. Вы можете под каждую настройку подобрать нужную для вас степень прожарки и тип хлеба. После выключения тостера настройки сохраняются. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем. При помощи кнопок регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Готовьте тосты на любой вкус и из любых видов хлеба! Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Достоинства:
Очень стильный. Качественный. Лёгкий в использовании. Удобный.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Тостер замечательный, нам очень понравился. Стильный дизайн, реально красивый, экран понятный. Разные степени поджарки, можно выбирать как вам нравится. Очень понравилось, что есть кнопка стоп - это удобно. Работает с любым хлебом. Всем рекомендую!
Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-2049
Достоинства:
Очень стильный. Качественный. Лёгкий в использовании. Удобный.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Тостер замечательный, нам очень понравился. Стильный дизайн, реально красивый, экран понятный. Разные степени поджарки, можно выбирать как вам нравится. Очень понравилось, что есть кнопка стоп - это удобно. Работает с любым хлебом. Всем рекомендую!