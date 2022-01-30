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Тостер Kitfort КТ-2049 купить с доставкой в Москве
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Тостер Kitfort КТ-2049

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Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 1
Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 2
Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 3
Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 4
Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 5
Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950 Вт
Основной цвет
серебристый
Дисплей
есть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
  • Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 1
  • Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 2
  • Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 3
  • Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 4
  • Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 5
  • Тостер Kitfort КТ-2049 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481186
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.75
Прочее
термоизолированный корпус, съёмный поддон для крошек, подсветка кнопок
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
электронное
Функции и особенности
7 режимов обжаривания, функция остановки, подогрева, размораживания, память
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950 Вт
Основной цвет
серебристый
Дисплей
есть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х21
Вес, кг.
2.98

Описание товара Тостер Kitfort КТ-2049

Тостер Kitfort КТ-2049 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён функцией памяти на 4 настройки (ячейки памяти) поджарки тостов. Вы можете под каждую настройку подобрать нужную для вас степень прожарки и тип хлеба. После выключения тостера настройки сохраняются. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем. При помощи кнопок регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Готовьте тосты на любой вкус и из любых видов хлеба! Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно.

Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-2049

30.01.2022
Илья

Достоинства:
Очень стильный. Качественный. Лёгкий в использовании. Удобный.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Тостер замечательный, нам очень понравился. Стильный дизайн, реально красивый, экран понятный. Разные степени поджарки, можно выбирать как вам нравится. Очень понравилось, что есть кнопка стоп - это удобно. Работает с любым хлебом. Всем рекомендую!



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.75
Прочее
термоизолированный корпус, съёмный поддон для крошек, подсветка кнопок
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
электронное
Функции и особенности
7 режимов обжаривания, функция остановки, подогрева, размораживания, память
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
950 Вт
Основной цвет
серебристый
Дисплей
есть
Развернуть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Kitfort КТ-2049 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. Тостер оснащён функцией памяти на 4 настройки (ячейки памяти) поджарки тостов. Вы можете под каждую настройку подобрать нужную для вас степень прожарки и тип хлеба. После выключения тостера настройки сохраняются. Тостер оснащён панелью управления с LED-дисплеем. При помощи кнопок регулируется степень поджаривания, а также включаются режимы «Подогрев» или «Разморозка». Готовьте тосты на любой вкус и из любых видов хлеба! Широкие слоты для тостов позволяют поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. В нижней части корпуса тостера расположен выдвижной поддон для крошек, поэтому чистить тостер просто и удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.01.2022
Илья

Достоинства:
Очень стильный. Качественный. Лёгкий в использовании. Удобный.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Тостер замечательный, нам очень понравился. Стильный дизайн, реально красивый, экран понятный. Разные степени поджарки, можно выбирать как вам нравится. Очень понравилось, что есть кнопка стоп - это удобно. Работает с любым хлебом. Всем рекомендую!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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