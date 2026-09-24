Тостер Leonord LE-1730
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Характеристики
Описание товара Тостер Leonord LE-1730
Тостер Leonord — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашей кухни. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот тостер с корпусом из металла станет прекрасным дополнением любого интерьера. С мощностью 850 Вт, тостер Leonord быстро и равномерно обжаривает хлеб, а благодаря двум отделениям вы можете одновременно приготовить до двух тостов. Удобная функция автоматического выброса тостов избавит вас от необходимости контролировать процесс. Автоматическое центрирование обеспечивает равномерное подрумянивание с обеих сторон. Для удобства очистки тостер оснащен съемным поддоном для крошек, который легко вынимается и чистится. Вес тостера составляет 1,6 кг, что делает его устойчивым на рабочей поверхности и в то же время портативным для перемещений по кухне. Выбирая тостер Leonord, вы получаете надежное, производительное и стильное устройство, которое прослужит вам долгие годы.
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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