Тостер Philips HD2581/00
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Характеристики
Описание товара Тостер Philips HD2581/00
Тостер Philips HD2581/00 поможет вам приготовить вкусный завтрак. С его помощью удается подсушить и подрумянить хлеб. Он получает хрустящую корочку, ваши бутерброды и сэндвичи станут еще вкуснее, чем раньше. Модель Philips HD2581/00 выполнена в белом корпусе. Вам понравится простой дизайн этого тостера. Устройство обладает мощностью 830 Вт. Этого вполне достаточно для дальнейшего использования. Производитель предусмотрел два отделения для двух тостов. Хлеб закладывается внутрь, можно подобрать степень обжарки, предоставляется 8 вариантов. Есть функция подогрева, она позволяет поддерживать оптимальную температуру. Присутствует автоматическое центрирование тостов. За счет этого можно использовать тостер с ломтиками хлеба различных размеров. Для маленьких кусочков есть экстра-подъем. Предусмотрена решетка для разогрева булочек. Тостер обладает широкими возможностями использования, вы оцените его преимущества. Производитель выполнил термоизоляцию для корпуса. Он не нагревается при использовании, исключается возможность получения ожогов. Питается тостер от сети. Он подключается при помощи шнура с длиной 0.75 м. Есть отсек для кабеля, он обеспечивает комфортное хранение.
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Теги товара: на 2 тоста, белые
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, черные
Теги товара: на 2 тоста, белые
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