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Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый купить с доставкой в Москве
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Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый

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Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 1
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 2
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 3
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 4
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 5
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 6
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 7
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 8
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 9
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 10
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 11
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 12
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 13
Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 1
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 2
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 3
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 4
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 5
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 6
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 7
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 8
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 9
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 10
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 11
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 12
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 13
  • Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703518
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
16x22x14 см
Размеры в упаковке, см
27х17х16
Вес, кг.
1.03

Описание товара Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый

Тостер Hyundai - это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, выполненное в элегантном бежевом цвете. Оснащённый мощностью 700 Вт, он обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание до двух тостов одновременно. Устройство имеет две отделения для приготовления тостов, а благодаря функции автоматического центрирования ломти хлеба равномерно поджариваются с обеих сторон. Удобная функция автоматического выброса тостов позволяет избежать подгорания, обеспечивая лёгкость и безопасность использования. Тостер оснащён регулируемой системой обжаривания, что даёт возможность выбрать идеальную степень золотистой корочки по вашему вкусу. Если требуется остановить процесс в любом моменте, предусмотрена кнопка отмены. Практичность данного устройства дополняет съёмный поддон для крошек, который облегчает чистку и поддержание тостера в идеальном состоянии. Корпус, выполненный из высококачественного пластика, обеспечивает долговечность и стабильную работу прибора. Hyundai продолжает демонстрировать приверженность качеству и инновациям, предлагая пользователям надёжные и стильные кухонные помощники для каждого дня.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
бежевый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Решетка для подогрева булочек
нет
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Габариты
16x22x14 см
Описание
Тостер Hyundai - это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, выполненное в элегантном бежевом цвете. Оснащённый мощностью 700 Вт, он обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание до двух тостов одновременно. Устройство имеет две отделения для приготовления тостов, а благодаря функции автоматического центрирования ломти хлеба равномерно поджариваются с обеих сторон. Удобная функция автоматического выброса тостов позволяет избежать подгорания, обеспечивая лёгкость и безопасность использования. Тостер оснащён регулируемой системой обжаривания, что даёт возможность выбрать идеальную степень золотистой корочки по вашему вкусу. Если требуется остановить процесс в любом моменте, предусмотрена кнопка отмены. Практичность данного устройства дополняет съёмный поддон для крошек, который облегчает чистку и поддержание тостера в идеальном состоянии. Корпус, выполненный из высококачественного пластика, обеспечивает долговечность и стабильную работу прибора. Hyundai продолжает демонстрировать приверженность качеству и инновациям, предлагая пользователям надёжные и стильные кухонные помощники для каждого дня.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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