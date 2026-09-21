Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тостер Hyundai HYT-3306 700Вт кремовый
Тостер Hyundai - это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, выполненное в элегантном бежевом цвете. Оснащённый мощностью 700 Вт, он обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание до двух тостов одновременно. Устройство имеет две отделения для приготовления тостов, а благодаря функции автоматического центрирования ломти хлеба равномерно поджариваются с обеих сторон. Удобная функция автоматического выброса тостов позволяет избежать подгорания, обеспечивая лёгкость и безопасность использования. Тостер оснащён регулируемой системой обжаривания, что даёт возможность выбрать идеальную степень золотистой корочки по вашему вкусу. Если требуется остановить процесс в любом моменте, предусмотрена кнопка отмены. Практичность данного устройства дополняет съёмный поддон для крошек, который облегчает чистку и поддержание тостера в идеальном состоянии. Корпус, выполненный из высококачественного пластика, обеспечивает долговечность и стабильную работу прибора. Hyundai продолжает демонстрировать приверженность качеству и инновациям, предлагая пользователям надёжные и стильные кухонные помощники для каждого дня.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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