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Тостер Ariete 157 (00C015704AR0), белый купить с доставкой в Москве
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Тостер Ariete 157 (00C015704AR0), белый

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Тостер Ariete 157 (00C015704AR0), белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
760
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714097
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
760
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Решетка для подогрева булочек
Да
Габариты
140 x 215 x 240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х20
Вес, кг.
1.7

Описание товара Тостер Ariete 157 (00C015704AR0), белый

Встречайте тостер, который превратит ваше утро в маленький праздник! Ariete 0157— это не просто прибор для поджаривания хлеба, а ваш надежный партнер в создании идеального начала дня. С ним вы сможете забыть о недожаренных или подгоревших ломтиках и наслаждаться безупречным результатом с первой же минуты использования. Его элегантный ретро-дизайн с плавными линиями и классической цветовой гаммой станет стильным акцентом на любой кухне, гармонично вписавшись как в современный, так и в традиционный интерьер. Каждое утро начинается с идеального тоста, и этот аппарат гарантирует вам именно такой результат. Два просторных отделения позволяют одновременно приготовить две порции, что особенно удобно, когда вы собираетесь на работу или готовите завтрак для всей семьи. Благодаря мощности в 760 Вт нагрев происходит быстро и равномерно, обеспечивая золотистую, хрустящую корочку по всей поверхности ломтика. Вы сможете оценить равномерный загар вашего тоста, без бледных пятен или черных подпалин.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Ariete 157 (00C015704AR0), белый




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
760
Цвет
белый
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Решетка для подогрева булочек
Да
Габариты
140 x 215 x 240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте тостер, который превратит ваше утро в маленький праздник! Ariete 0157— это не просто прибор для поджаривания хлеба, а ваш надежный партнер в создании идеального начала дня. С ним вы сможете забыть о недожаренных или подгоревших ломтиках и наслаждаться безупречным результатом с первой же минуты использования. Его элегантный ретро-дизайн с плавными линиями и классической цветовой гаммой станет стильным акцентом на любой кухне, гармонично вписавшись как в современный, так и в традиционный интерьер. Каждое утро начинается с идеального тоста, и этот аппарат гарантирует вам именно такой результат. Два просторных отделения позволяют одновременно приготовить две порции, что особенно удобно, когда вы собираетесь на работу или готовите завтрак для всей семьи. Благодаря мощности в 760 Вт нагрев происходит быстро и равномерно, обеспечивая золотистую, хрустящую корочку по всей поверхности ломтика. Вы сможете оценить равномерный загар вашего тоста, без бледных пятен или черных подпалин.


Теги товара: на 2 тоста
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