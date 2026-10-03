Тостер Kitfort КТ-6221
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Характеристики
Описание товара Тостер Kitfort КТ-6221
Тостер Kitfort КТ-6221 создан для любителей ароматного и хрустящего, поджаренного хлеба. Прибор позволяет быстро поджарить тосты для горячих бутербродов, сэндвичей, а также бейглы, круассаны, гренки и хлебцы для закусок. Тостер оснащён сенсорной панелью управления и дисплеем. «Подогрев» служит для разогрева уже готовых тостов, если они остыли. «Разморозка» позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. «Стоп» - прибор выключается, а тосты поднимаются наверх. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. После приготовления, устройство отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлекать, без риска обжечься. Благодаря 6 степеням обжаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. В нижней части корпуса тостера расположен съёмный поддон для сбора крошек. Просто выдвиньте его и выбросите скопившиеся крошки, а остатки протрите салфеткой. Тостер Kitfort КТ-6221 порадует вас не только свежеприготовленными хрустящими тостами, но и своим оригинальным дизайном! В любой момент вы можете отклеить стикер без вреда для поверхности. Вы можете приготовить сразу 1 или 2 тоста одновременно. На дне корпуса тостера имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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