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Тостер Kitfort КТ-6221 купить с доставкой в Москве
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Тостер Kitfort КТ-6221

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Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 3
Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 4
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Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 7
Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
870 Вт
Основной цвет
серебро
Дисплей
есть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Функции особенности
6 степеней обжаривания
  • Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 1
  • Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 2
  • Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 3
  • Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 4
  • Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 5
  • Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 6
  • Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 7
  • Тостер Kitfort КТ-6221 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640731
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
черный
Прочее
кнопка отмены, функция разморозки, съемный поддон для крошек, отсек для шнура
Тип управления
электронное
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
870 Вт
Основной цвет
серебро
Дисплей
есть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
6 степеней обжаривания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х20
Вес, кг.
1.65

Описание товара Тостер Kitfort КТ-6221

Тостер Kitfort КТ-6221 создан для любителей ароматного и хрустящего, поджаренного хлеба. Прибор позволяет быстро поджарить тосты для горячих бутербродов, сэндвичей, а также бейглы, круассаны, гренки и хлебцы для закусок. Тостер оснащён сенсорной панелью управления и дисплеем. «Подогрев» служит для разогрева уже готовых тостов, если они остыли. «Разморозка» позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. «Стоп» - прибор выключается, а тосты поднимаются наверх. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. После приготовления, устройство отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлекать, без риска обжечься. Благодаря 6 степеням обжаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. В нижней части корпуса тостера расположен съёмный поддон для сбора крошек. Просто выдвиньте его и выбросите скопившиеся крошки, а остатки протрите салфеткой. Тостер Kitfort КТ-6221 порадует вас не только свежеприготовленными хрустящими тостами, но и своим оригинальным дизайном! В любой момент вы можете отклеить стикер без вреда для поверхности. Вы можете приготовить сразу 1 или 2 тоста одновременно. На дне корпуса тостера имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-6221




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
черный
Прочее
кнопка отмены, функция разморозки, съемный поддон для крошек, отсек для шнура
Тип управления
электронное
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
870 Вт
Основной цвет
серебро
Дисплей
есть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Развернуть
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
6 степеней обжаривания
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Kitfort КТ-6221 создан для любителей ароматного и хрустящего, поджаренного хлеба. Прибор позволяет быстро поджарить тосты для горячих бутербродов, сэндвичей, а также бейглы, круассаны, гренки и хлебцы для закусок. Тостер оснащён сенсорной панелью управления и дисплеем. «Подогрев» служит для разогрева уже готовых тостов, если они остыли. «Разморозка» позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. «Стоп» - прибор выключается, а тосты поднимаются наверх. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерной независимо от толщины куска. После приготовления, устройство отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлекать, без риска обжечься. Благодаря 6 степеням обжаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. Особый вкус и цвет тостов получаются такими благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, в процессе приготовления. В нижней части корпуса тостера расположен съёмный поддон для сбора крошек. Просто выдвиньте его и выбросите скопившиеся крошки, а остатки протрите салфеткой. Тостер Kitfort КТ-6221 порадует вас не только свежеприготовленными хрустящими тостами, но и своим оригинальным дизайном! В любой момент вы можете отклеить стикер без вреда для поверхности. Вы можете приготовить сразу 1 или 2 тоста одновременно. На дне корпуса тостера имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.


Теги товара: на 2 тоста
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