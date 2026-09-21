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Тостер Starwind ST3106 750Вт черный купить с доставкой в Москве
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Тостер Starwind ST3106 750Вт черный

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Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 1
Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 2
Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 3
Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 4
Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 5
Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 6
Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 7
Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
функция центрирования, функция разморозки, двустороннее поджаривание
  • Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 1
  • Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 2
  • Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 3
  • Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 4
  • Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 5
  • Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 6
  • Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 7
  • Тостер Starwind ST3106 750Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702212
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция центрирования, функция разморозки, двустороннее поджаривание
Габариты
25x14x17.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х15
Вес, кг.
1.03

Описание товара Тостер Starwind ST3106 750Вт черный

Тостер StarWind — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и доступной цены. Этот элегантный черный прибор станет отличным дополнением любой кухни. С его помощью можно одновременно приготовить два тоста, что удобно для небольших семей или для индивидуального использования. Данная модель обладает мощностью 750 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание хлеба. Функция автоматического выброса тостов гарантирует безопасность и удобство использования, исключая необходимость вынуть горячий хлеб вручную. Встроенное автоматическое центрирование позволяет равномерно поджаривать ломтики различной толщины с обеих сторон. Тостер StarWind предлагает функцию регулировки степени обжаривания, позволяя настроить прибор по вашему вкусу — от слабой до интенсивной прожарки. Несмотря на все свои функции, тостер остаётся компактным и лёгким — его вес составляет всего 1,03 кг, что позволяет легко перемещать и хранить его. Корпус тостера выполнен из качественного пластика, что обеспечивает долговечность и простоту ухода за прибором. Отсутствие функции звукового оповещения делает работу тостера более тихой, что является преимуществом для многих пользователей. Тостер StarWind — это надёжный, стильный и простой в использовании прибор, который станет вашим надежным помощником на кухне, обеспечивая вкусные и хрустящие тосты каждый день.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Starwind ST3106 750Вт черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
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Функции особенности
функция центрирования, функция разморозки, двустороннее поджаривание
Габариты
25x14x17.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер StarWind — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и доступной цены. Этот элегантный черный прибор станет отличным дополнением любой кухни. С его помощью можно одновременно приготовить два тоста, что удобно для небольших семей или для индивидуального использования. Данная модель обладает мощностью 750 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное поджаривание хлеба. Функция автоматического выброса тостов гарантирует безопасность и удобство использования, исключая необходимость вынуть горячий хлеб вручную. Встроенное автоматическое центрирование позволяет равномерно поджаривать ломтики различной толщины с обеих сторон. Тостер StarWind предлагает функцию регулировки степени обжаривания, позволяя настроить прибор по вашему вкусу — от слабой до интенсивной прожарки. Несмотря на все свои функции, тостер остаётся компактным и лёгким — его вес составляет всего 1,03 кг, что позволяет легко перемещать и хранить его. Корпус тостера выполнен из качественного пластика, что обеспечивает долговечность и простоту ухода за прибором. Отсутствие функции звукового оповещения делает работу тостера более тихой, что является преимуществом для многих пользователей. Тостер StarWind — это надёжный, стильный и простой в использовании прибор, который станет вашим надежным помощником на кухне, обеспечивая вкусные и хрустящие тосты каждый день.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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