Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тостер Hyundai HYT-2301 800Вт белый/серый
С мощным тостером Hyundai HYT-2301 превратить кусочки хлеба в хрустящие тосты можно за считанные мгновения. При этом приготовить их можно по-разному. Максимальная мощность прибора – 800 Вт, однако разогрев варьируется по ряду параметров. Во многих аналогичных устройствах выставить можно только временной интервал, а в данной модели доступно девять режимов готовки и семь степеней обжаривания в дополнение к таймеру. Это сильно повышает вариативность применения девайса, в том числе его можно использовать для подогрева уже готового хлеба или для разморозки. Тепловую обработку можно подстроить под любые условия и любые лакомства. В обоих доступных отделениях тосты центрируются автоматически. Их поднятие и спуск происходит плавно. Терморегулятор Hyundai HYT-2301 работает по бесступенчатому принципу. Дно девайса оснащено удобных поддоном для удаления крошек, а ножки покрыты материалом, устойчивым к проскальзыванию. Внутри корпуса можно расположить сетевой шнур – там есть специальное отделение. Пластиковая отделка устройства не нагревается до опасных значений и устойчива к перепадам температур.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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