Саундбар Hisense HS3100 3.1 480Вт черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Цвет
черный
Тип акустической системы
3.1
Общая выходная мощность, Вт
480
Наличие сабвуфера
Да
Поддержка DTS Virtual:X
Да
Bluetooth
5.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб.
В наличии
Код товара: 678752
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11 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
дисплей, игровой режим, ночной режим, режим спорт, режим фильм, управление с пульта от телевизора
Комплектация
HDMI кабель, документация, кабель питания х 2, настенное крепление, пульт ДУ
Тип акустической системы
3.1
Общая выходная мощность, Вт
480
Наличие сабвуфера
Да
Поддержка DTS Virtual:X
Да
Bluetooth
5.3
USB
1
Интерфейсы
USB, USB Type-A
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х48х21
Вес, кг.
7.3
Описание товара Саундбар Hisense HS3100 3.1 480Вт черный
Саундбар Hisense HS3100 в черном пластиковом корпусе поддерживает технологии Dolby Digital Plus и DTS Surround, которые заполняют пространство многомерным звуком и гарантируют эффект погружения. Игровой режим способствует воспроизведению каждого спецэффекта. Синхронизация Hisense HS3100 с 6 динамиками сопровождается использованием Bluetooth-интерфейса. Управление функционалом возможно через пульт ДУ от телевизора. Заданные пользователем параметры отображаются на дисплее. Отдельно стоящий сабвуфер заключен в корпус из МДФ, который поглощает колебания.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Бренд
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
дисплей, игровой режим, ночной режим, режим спорт, режим фильм, управление с пульта от телевизора
Комплектация
HDMI кабель, документация, кабель питания х 2, настенное крепление, пульт ДУ
Тип акустической системы
3.1
Общая выходная мощность, Вт
480
Наличие сабвуфера
Да
Поддержка DTS Virtual:X
Да
Bluetooth
5.3
Развернуть
USB
1
Интерфейсы
USB, USB Type-A
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
100
Страна производитель
Китай
Саундбар Hisense HS3100 в черном пластиковом корпусе поддерживает технологии Dolby Digital Plus и DTS Surround, которые заполняют пространство многомерным звуком и гарантируют эффект погружения. Игровой режим способствует воспроизведению каждого спецэффекта. Синхронизация Hisense HS3100 с 6 динамиками сопровождается использованием Bluetooth-интерфейса. Управление функционалом возможно через пульт ДУ от телевизора. Заданные пользователем параметры отображаются на дисплее. Отдельно стоящий сабвуфер заключен в корпус из МДФ, который поглощает колебания.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Достоинства:
Комментарий:
С моим смарт-телевизором Самсунг отличная пара. Звук чистый, громкий и в разы лучше чем у телевизора.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, звучит теперь всё по новому особенно игры правда иногда звук прерывается но не критично!Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь! Не советую тем кто всю жизнь слушал магнитофон \"романтика\" так как вы просто сойдёте с ума! Придраться конечно можно ко всему, но я бы посоветовал начать с зеркала...
Достоинства:
Комментарий:
Классный саундбар, но с купленным также телевизором этой же фирмы, оказался лишним, потому что звук на телевизоре оказался не хуже
Достоинства:
Комментарий:
Звук слабый… Даже на максимальной мощности не хватает нюансов…
Достоинства:
Комментарий:
Свою задачу выполняет. Искал именно саундбар \"всё в одном\", так как в условиях ограниченного пространства не хотел брать модели с отдельным сабвуфером. По габаритам тоже подошёл идеально. Звук действительно становится объёмнее, главное подобрать правильные настройки на самом саундбаре и телевизоре. Сначала выставил неправильные - показалось, что звук плоский и слабый. Но потом всё исправил. Единственная проблема - почему-то с родным HDMI-кабелем мой телевизор Samsung в упор не видел саундбар. Сначала думал вместо этого подключить по оптике, но каким-то образом решил попробовать поменять HDMI-кабель, и он сразу подключился.
Достоинства:
Комментарий:
Не ждите это этого бара какого то вау. Звук неплохой, начальный уровень. Коннектится с тв и смартфоном уверенно. В принципе твердая 4.
Достоинства:
Комментарий:
Отваливается блютуз после выключения телевизора кстати тоже Hisense, приходится каждый раз заходить в настройки. Звук и басы на твердую троечку. Для просмотра телевизора пойдет
Достоинства:
Комментарий:
звук везде разный гдето громко где-то тихо даже когда на 99 выкручиваешь,ну звук лучше чем из колонок встроенных в телек.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано было в пленку дополнительно, упаковка не нарушена. звук хороший, видео не так передает как в реальности, пультом от телевизора делает сразу громкость не настраивали. нам понравилось, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный саундбар Приехал очень быстро. С подключением получилось не быстро, но разобрались. Звук объемный, управление с пульта Рекомендую! Купила за 12к с копейками. Саундбар после 15 минут уходит в спящий режим, отключается по инструкции через пульт. Голосовое сопровождение также отключается через кнопки на самом устройстве (кнопка питания+громкость...
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка надёжная, пришло в целости. Включил для проверки через AUX, звучит отлично, даже не ожидал. Порадовали низы, даже на большой громкости без хрипов. Конечно сравнивать с советскими S-90 не стоит, но вполне достойно, ставлю отлично. Ещё хорошо, что не надо тащить провод к сабвуферу, можно поставить, где удобно, только сеть питания.
Достоинства:
Комментарий:
товар супер все понравилось ожидал худшева один минус громкость прибавляет на шесть цифр
Достоинства:
Комментарий:
качество вроде как нечего но вот громкости мало вроде система позволяет а шкалы уже не хватает.саб еле слышно даже на полную громкость(не валит) за 17к чуть лучше телевизионных динамиков.подключено через кабель который в комплекте.в настройке и подключение все просто концы потыкал и все работает дополняю: через телефон по блютузу громкость поинтереснее
Достоинства:
Комментарий:
Я даже не знаю, с чего начать, если честно. Ходил вокруг, думал, читал, на ютубе чуть не отговорили покупать саундбары - типа лучше купить активные колонки. Но всё же выбор пал на данную модель саундбара 3.1. За эти деньги 11 из 10 баллов и по качеству сборки, и по упаковке, и по дизайну и, конечно же, по качеству звука. Тотальный восторг. На видео \"до\" и \"после\" прошлый старенький Pioneer (музыкальный центр, ему лет 10 наверно) и пока что лучшая покупка года. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Приехал хорошо упакованый. Работает отлично) Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
саунд бар отличный, всё работает,звук отличный,с телевизором соединился! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный, качество не подвело. Дешевле чем в других магазинах
Достоинства:
Комментарий:
Классный саундбар, звук очень сильно отличается от звука телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундар, мощный бас, звук четкий, рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все целое,упаковано хорошо,была не большая вмятина на коробке в углу,но товар не повредился. Саундбар отличный,для зала квартиры самое то,подключил через hdmi arc,к телевизору самсунг подошёл!
Достоинства:
Комментарий:
Не оправдал ожидания, слабый для комнаты 30 кв*м. Телевизор D65. Низкие частоты не вывозят, верхние более-менее. Три звезды за упаковку, легкую установку, время доставки. Из заявленных 480W максимум 100W.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, пока работает чётко звук хороший подключается нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Посмотрим в деле, на сколько его хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор Xiaomi 2020 года. Пришлось напрячь мозги при подключении. Но здесь или телевизор мудреный или я тупой. Скорее первое. Звук чистый, приятный. Подключал музыку с телефона через \"блюпуп\". Быстро и четко. Мне нравится. Фильмы по другому смотрятся с таким звуком. Кстати, упаковка в \"заводе\" была. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Заявленные характеристики подтверждаются. На комнату 19 кв.м. Мощности достаточно. Подключение сабвуфера дистанционно, а саундбар - HDMI кабель.
Достоинства:
Комментарий:
работает . все супер остается акустику настроить . звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
супер. пришло быстро. упаковка целлая. всё работает. подключилось сразу. бас глубокий и мягкий. покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Звук огонь!!!! Я в восторге!!!! Коробка целая, с дополнительной проклейкой по торцам!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся уже год, звук отличный, работает без нареканий, очень довольны Брала за 16к, своих денег однозначно стоит
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл раньше заявленой даты. Упакован хорошо. Качество на высоте. Звук телевизора стал лучше, объемного звука не услышал (может не нашёл ещё настройку). Вобщем всё хорошо, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Звучание неплохое. Подключение простое. Все Ок! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Классный саундбар. Для начального уровня более чем. Фильмы и музыка больше чем на 20% громкости не делал. Звука хватает. Саб немного гудит, но можно поднастроить. В целом доволен. Работает через HDMI-ARC с телевизором Haier
Достоинства:
Комментарий:
Отличный саундбар) играет громко и качественный звук. К телевизору подключился быстро.
Достоинства:
Комментарий:
По hdmi качество звука с телевизора lg вообще отвратительное. По оптике получше. В любом случае не стоит своих денег, старые колонки Genius играли куда лучше.
Достоинства:
Комментарий:
мы долго выбирали и по отзывам остановились на этой модели. быстрая доставка на день раньше,цена нормальная,внешне достойно вписался в интерьер. легко подключили к телевизору,конектится с любым телефоном.звук нам очень понравился,чистый объёмный эффект кинотеатра,да и музыка звучит классно. для домашнего кинотеатра ,огонь.РЕКОМЕНДУЮ!!! Спасибо!!
Достоинства:
Комментарий:
Впринципе достаточно громкий, но не стоит свои 15-17 тысяч (за 10 было бы очень оправданно)
Достоинства:
Комментарий:
в комплект к телевизору просто бомба,звук чистый и громкий
Достоинства:
Комментарий:
вполне достойный аппарат, не уступает брэндовым корейцам по качеству звука
Саундбар Hisense HS3100 3.1 480Вт черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Саундбар Hisense HS3100 3.1 480Вт черный
Достоинства:
Комментарий:
С моим смарт-телевизором Самсунг отличная пара. Звук чистый, громкий и в разы лучше чем у телевизора.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, звучит теперь всё по новому особенно игры правда иногда звук прерывается но не критично!Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь! Не советую тем кто всю жизнь слушал магнитофон \"романтика\" так как вы просто сойдёте с ума! Придраться конечно можно ко всему, но я бы посоветовал начать с зеркала...
Достоинства:
Комментарий:
Классный саундбар, но с купленным также телевизором этой же фирмы, оказался лишним, потому что звук на телевизоре оказался не хуже
Достоинства:
Комментарий:
Звук слабый… Даже на максимальной мощности не хватает нюансов…
Достоинства:
Комментарий:
Свою задачу выполняет. Искал именно саундбар \"всё в одном\", так как в условиях ограниченного пространства не хотел брать модели с отдельным сабвуфером. По габаритам тоже подошёл идеально. Звук действительно становится объёмнее, главное подобрать правильные настройки на самом саундбаре и телевизоре. Сначала выставил неправильные - показалось, что звук плоский и слабый. Но потом всё исправил. Единственная проблема - почему-то с родным HDMI-кабелем мой телевизор Samsung в упор не видел саундбар. Сначала думал вместо этого подключить по оптике, но каким-то образом решил попробовать поменять HDMI-кабель, и он сразу подключился.
Достоинства:
Комментарий:
Не ждите это этого бара какого то вау. Звук неплохой, начальный уровень. Коннектится с тв и смартфоном уверенно. В принципе твердая 4.
Достоинства:
Комментарий:
Отваливается блютуз после выключения телевизора кстати тоже Hisense, приходится каждый раз заходить в настройки. Звук и басы на твердую троечку. Для просмотра телевизора пойдет
Достоинства:
Комментарий:
звук везде разный гдето громко где-то тихо даже когда на 99 выкручиваешь,ну звук лучше чем из колонок встроенных в телек.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано было в пленку дополнительно, упаковка не нарушена. звук хороший, видео не так передает как в реальности, пультом от телевизора делает сразу громкость не настраивали. нам понравилось, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный саундбар Приехал очень быстро. С подключением получилось не быстро, но разобрались. Звук объемный, управление с пульта Рекомендую! Купила за 12к с копейками. Саундбар после 15 минут уходит в спящий режим, отключается по инструкции через пульт. Голосовое сопровождение также отключается через кнопки на самом устройстве (кнопка питания+громкость...
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка надёжная, пришло в целости. Включил для проверки через AUX, звучит отлично, даже не ожидал. Порадовали низы, даже на большой громкости без хрипов. Конечно сравнивать с советскими S-90 не стоит, но вполне достойно, ставлю отлично. Ещё хорошо, что не надо тащить провод к сабвуферу, можно поставить, где удобно, только сеть питания.
Достоинства:
Комментарий:
товар супер все понравилось ожидал худшева один минус громкость прибавляет на шесть цифр
Достоинства:
Комментарий:
качество вроде как нечего но вот громкости мало вроде система позволяет а шкалы уже не хватает.саб еле слышно даже на полную громкость(не валит) за 17к чуть лучше телевизионных динамиков.подключено через кабель который в комплекте.в настройке и подключение все просто концы потыкал и все работает дополняю: через телефон по блютузу громкость поинтереснее
Достоинства:
Комментарий:
Я даже не знаю, с чего начать, если честно. Ходил вокруг, думал, читал, на ютубе чуть не отговорили покупать саундбары - типа лучше купить активные колонки. Но всё же выбор пал на данную модель саундбара 3.1. За эти деньги 11 из 10 баллов и по качеству сборки, и по упаковке, и по дизайну и, конечно же, по качеству звука. Тотальный восторг. На видео \"до\" и \"после\" прошлый старенький Pioneer (музыкальный центр, ему лет 10 наверно) и пока что лучшая покупка года. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Приехал хорошо упакованый. Работает отлично) Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
саунд бар отличный, всё работает,звук отличный,с телевизором соединился! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный, качество не подвело. Дешевле чем в других магазинах
Достоинства:
Комментарий:
Классный саундбар, звук очень сильно отличается от звука телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундар, мощный бас, звук четкий, рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все целое,упаковано хорошо,была не большая вмятина на коробке в углу,но товар не повредился. Саундбар отличный,для зала квартиры самое то,подключил через hdmi arc,к телевизору самсунг подошёл!
Достоинства:
Комментарий:
Не оправдал ожидания, слабый для комнаты 30 кв*м. Телевизор D65. Низкие частоты не вывозят, верхние более-менее. Три звезды за упаковку, легкую установку, время доставки. Из заявленных 480W максимум 100W.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, пока работает чётко звук хороший подключается нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Посмотрим в деле, на сколько его хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор Xiaomi 2020 года. Пришлось напрячь мозги при подключении. Но здесь или телевизор мудреный или я тупой. Скорее первое. Звук чистый, приятный. Подключал музыку с телефона через \"блюпуп\". Быстро и четко. Мне нравится. Фильмы по другому смотрятся с таким звуком. Кстати, упаковка в \"заводе\" была. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Заявленные характеристики подтверждаются. На комнату 19 кв.м. Мощности достаточно. Подключение сабвуфера дистанционно, а саундбар - HDMI кабель.
Достоинства:
Комментарий:
работает . все супер остается акустику настроить . звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
супер. пришло быстро. упаковка целлая. всё работает. подключилось сразу. бас глубокий и мягкий. покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Звук огонь!!!! Я в восторге!!!! Коробка целая, с дополнительной проклейкой по торцам!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся уже год, звук отличный, работает без нареканий, очень довольны Брала за 16к, своих денег однозначно стоит
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл раньше заявленой даты. Упакован хорошо. Качество на высоте. Звук телевизора стал лучше, объемного звука не услышал (может не нашёл ещё настройку). Вобщем всё хорошо, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Звучание неплохое. Подключение простое. Все Ок! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Классный саундбар. Для начального уровня более чем. Фильмы и музыка больше чем на 20% громкости не делал. Звука хватает. Саб немного гудит, но можно поднастроить. В целом доволен. Работает через HDMI-ARC с телевизором Haier
Достоинства:
Комментарий:
Отличный саундбар) играет громко и качественный звук. К телевизору подключился быстро.
Достоинства:
Комментарий:
По hdmi качество звука с телевизора lg вообще отвратительное. По оптике получше. В любом случае не стоит своих денег, старые колонки Genius играли куда лучше.
Достоинства:
Комментарий:
мы долго выбирали и по отзывам остановились на этой модели. быстрая доставка на день раньше,цена нормальная,внешне достойно вписался в интерьер. легко подключили к телевизору,конектится с любым телефоном.звук нам очень понравился,чистый объёмный эффект кинотеатра,да и музыка звучит классно. для домашнего кинотеатра ,огонь.РЕКОМЕНДУЮ!!! Спасибо!!
Достоинства:
Комментарий:
Впринципе достаточно громкий, но не стоит свои 15-17 тысяч (за 10 было бы очень оправданно)
Достоинства:
Комментарий:
в комплект к телевизору просто бомба,звук чистый и громкий
Достоинства:
Комментарий:
вполне достойный аппарат, не уступает брэндовым корейцам по качеству звука