Саундбар Creative STAGE 360 SOUNDBAR
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Характеристики
Описание товара Саундбар Creative STAGE 360 SOUNDBAR
Если вы предпочитаете высококачественное звучание, то в этом помогут колонки Bluetooth Creative Stage 360, выполненные из прочного пластика в черном цвете. Эта акустическая система не займет много места и не будет отвлекать от просмотра ТВ. Саундбар позволит выбрать звуковое размещение. Звук можно «подогнать» в зависимости от размеров помещения. Пульт ДУ, кроме регулировки звука и переключения источников, предлагает выбор аудиорежима, настройку отдаленного или приближенного прослушивания. Саундбар получил разъемы HDMI ARC и 2 порта HDMI 2.0. Благодаря им можно подключить игровые и ТВ приставки, проигрыватель Blu-ray. Современные колонки Bluetooth Creative Stage 360 — это идеальное решение для домашнего использования. Суммарная звуковая мощность равна 120 Вт. Регуляторы расположены на верхней панели, USВ-порт дает возможность подключить дополнительное оборудование. Акустика работает от обычной электросети и может получать звуковой поток по Bluetooth.
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Достоинства:
Размер, звучание
Комментарий:
Мощности вполне хватило на 40 кв.м. Выбирал по размеру и наличию DOLBY ATMOS. В Creative Stage 360 сошлось все. Звук характерно глубокий, детализация на высоте. Есть разные режимы, переключение с пульта, что очень удобно. Внешний вид стильный, из-за сетки на основной панели совсем не видно пыли, глянец только с торца блока, основной цвет черный-матовый. Сам заказ пришел ровно в срок, за это плюс магазину.
Достоинства:
Звук, цена/качество
Недостатки:
нет HDMI кабеля в комплекте
Комментарий:
Покупал строго для ТВ. Мощности данного аппарата для однушки вполне хватает. Основным условием было наличие Dolby Atmos. Звук действительно объемный, пришлось пересмотреть несколько фильмов, уж очень интересно было как они будут звучать) За небольшие деньги премиум акустика, я доволен
Достоинства:
Оптика, звук
Недостатки:
не нашел пока
Комментарий:
Подключил к ТВ по оптике. Звук меня приятно удивил. Внешний вид строгий и лаконичный подойдет к любому интерьеру. Пульт управления в комплекте. Звук намного лучше чем из штатных колонок. Мощности для обычного пользователя хватает. Для просмотра фильмов подходить, покупкой доволен!
Достоинства:
DOLBY ATMOS
Недостатки:
нет
Комментарий:
Звук как в кинотеатре, глубокий, детальный, достаточно громкий. DOLBY ATMOS дает совершенно другой звук, полное погружение в сюжет, не сравнить с обычными колонками. Мощности мне лично хватает, у меня не дворец. Минусов не обнаружил. Саундбар полностью оправдал все ожидания. Рекомендую к покупке. Доставка в срок, упаковка целая.
Достоинства:
Дизайн, звук
Недостатки:
Больших минусов не обнаружил
Комментарий:
Акустика смотрится приятно, на сетке не видно пыли, плюс цвет матовый черный, глянец только по бокам блока. По размеру под монитор подошла. Пульт решает проблемы с управлением. Есть 4 режима звука, включить их можно через пульт. Больших минусов не обнаружил.
Достоинства:
Объемный звук, как в кинотеатре
Недостатки:
нет
Комментарий:
Поддерживает технологию Dolby Atmos, мощное устройство с небольшими размера. Имитация объемного звука, звучит вполне реально. Кинотеатр у вас дома всего за 20к. Звук глубокий, детальный, на большой громкости четко различима речь. Размер и дизайн заслуживает отдельного внимания. Основной блок поставил под телевизор, саб на пол. Пульт управления удобный, шел в комплекте. Покупкой доволен. Пока проблем не обнаружил
Отзывы о товаре Саундбар Creative STAGE 360 SOUNDBAR
Достоинства:
Размер, звучание
Комментарий:
Мощности вполне хватило на 40 кв.м. Выбирал по размеру и наличию DOLBY ATMOS. В Creative Stage 360 сошлось все. Звук характерно глубокий, детализация на высоте. Есть разные режимы, переключение с пульта, что очень удобно. Внешний вид стильный, из-за сетки на основной панели совсем не видно пыли, глянец только с торца блока, основной цвет черный-матовый. Сам заказ пришел ровно в срок, за это плюс магазину.
Достоинства:
Звук, цена/качество
Недостатки:
нет HDMI кабеля в комплекте
Комментарий:
Покупал строго для ТВ. Мощности данного аппарата для однушки вполне хватает. Основным условием было наличие Dolby Atmos. Звук действительно объемный, пришлось пересмотреть несколько фильмов, уж очень интересно было как они будут звучать) За небольшие деньги премиум акустика, я доволен
Достоинства:
Оптика, звук
Недостатки:
не нашел пока
Комментарий:
Подключил к ТВ по оптике. Звук меня приятно удивил. Внешний вид строгий и лаконичный подойдет к любому интерьеру. Пульт управления в комплекте. Звук намного лучше чем из штатных колонок. Мощности для обычного пользователя хватает. Для просмотра фильмов подходить, покупкой доволен!
Достоинства:
DOLBY ATMOS
Недостатки:
нет
Комментарий:
Звук как в кинотеатре, глубокий, детальный, достаточно громкий. DOLBY ATMOS дает совершенно другой звук, полное погружение в сюжет, не сравнить с обычными колонками. Мощности мне лично хватает, у меня не дворец. Минусов не обнаружил. Саундбар полностью оправдал все ожидания. Рекомендую к покупке. Доставка в срок, упаковка целая.
Достоинства:
Дизайн, звук
Недостатки:
Больших минусов не обнаружил
Комментарий:
Акустика смотрится приятно, на сетке не видно пыли, плюс цвет матовый черный, глянец только по бокам блока. По размеру под монитор подошла. Пульт решает проблемы с управлением. Есть 4 режима звука, включить их можно через пульт. Больших минусов не обнаружил.
Достоинства:
Объемный звук, как в кинотеатре
Недостатки:
нет
Комментарий:
Поддерживает технологию Dolby Atmos, мощное устройство с небольшими размера. Имитация объемного звука, звучит вполне реально. Кинотеатр у вас дома всего за 20к. Звук глубокий, детальный, на большой громкости четко различима речь. Размер и дизайн заслуживает отдельного внимания. Основной блок поставил под телевизор, саб на пол. Пульт управления удобный, шел в комплекте. Покупкой доволен. Пока проблем не обнаружил