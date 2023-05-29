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Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) купить с доставкой в Москве
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Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001)

8 Отзывы
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Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 1
Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 2
Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 3
Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 4
Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 5
Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 1
  • Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 2
  • Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 3
  • Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 4
  • Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 5
  • Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
15 910 руб.  17 990 руб. 
Начислим 255 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476455
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001)
15 910 руб. -12%
17 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х20х15
Вес, кг.
7.84

Описание товара Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001)

Для любителей качественного звучания неплохим вариантом будут колонки Creative Stage V2, которые можно подключить к телевизору. С ними можно просматривать фильмы, играть, полностью погружаясь в иную реальность. Минималистичный дизайн системы позволит ей ненавязчиво вписаться в любой интерьер. Особенности модели: Имеется возможность работать с любым устройством: телефоном, компьютером, планшетом, игровыми приставками. Clear Dialog функция, которая улучшает слышимость диалогов, не приглушая при этом другие звуковые эффекты. Наличие беспроводного пульта ДУ. Акустику можно закрепить на стене. Производительные колонки Creative Stage V2 работают в частотном диапазоне 55 Гц - 20 кГц. Суммарная мощность акустической системы равна 80 Вт. Сабвуфер обладает мощностью 40 Вт. Дополнительно имеются регуляторы настроек, расположенные на боковой панели. Устройство наделили линейным, цифровым оптическим входами, стерео-входом AUX INPUT. Общий вес колонок равен 5,3 кг. Размеры сабвуфера 116х423х250 мм. Питание осуществляется от электросети.

Отзывы о товаре Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2023
Григорий

Достоинства:
Звук, размер

Комментарий:
Все лето провожу на даче, динамики на ноуте совсем почти не работают, купил себе эту систему именно для этих целей. Цена устроила. Разница по звуку конечно колоссальная, со штатными динамиками. Удобный пульт в комплекте. Покупкой доволен, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Филимон

Достоинства:
Дизайн, звук

Недостатки:
не было замечено

Комментарий:
Данную систему получил в подарок от коллег на ДР. Очень понравился звук, я не меломан, но для фильмов самое то. Звук детальный, глубокий с басами. Я доволен. Много функций можно выбрать для себя самый оптимальный вариант, мне зашла ClearDialog. Поставил под монитор, смотрится на столе отлично. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2023
Виктор

Достоинства:
Четкий, звук

Недостатки:
пока нет

Комментарий:
Получил то что хотел, брал для телевизора. Размер не большой поставил под телек, саб ниже на полку. Подключил без проблем через HDMI ARC. На комнату в 14 кв.м хватает. Спасибо за доставку в срок, очень хотелось быстрее его подключить и наслаждаться сериалами)
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2022
Павел

Достоинства:
Звук, цена/качество

Комментарий:
За свои деньги отличный звук. Из плюсов: громкость, глубина звука, качество сборки, саб и пульт управления. Из минусов: настройка, пришлось помучиться. В общем берите не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2022
Егор

Достоинства:
Размер, звучание

Комментарий:
Качество звука! Надежная сборка и стильный дизайн, который подойдет под любой интерьер. Звук для сериалов на 5 баллов, для музыки возможно будет слабоват. Цена/качество. Доставка в срок
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2022
Вячеслав

Достоинства:
Дизайн, звук

Недостатки:
нет

Комментарий:
Покупал для ПК, по сравнению с колонками - звук намного лучше. Басы присутствуют, но не для дискотеки. Громкость оочень большая. В комплекте удобный пульт управления. Для просмотра сериалов и игр данного саундбара вполне хватает. Отличная акустика, подключил по usb, стоит под монитором. Доволен покупкой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2022
Никита

Достоинства:
Дизайн, звук

Недостатки:
не нашел пока

Комментарий:
Хорошая звуковая панель. Отличный вариант для подключения к телевизору и прослушивания музыки с различных источников. Звук глубокий, хороший запас мощности, детализация, саб. Удобное управление и стильный дизайн. Не фонят, что очень важно.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2022
Андрей

Достоинства:
Звук, дизайн, размеры

Комментарий:
Достаточно компактный размер, с хорошим звуком и надежным корпусом. К телику подключил по HDMI ARC, соединился без проблем, управление пультом от телика. Звук отличный, если сравнивать с стандартными колонками от телевизора. Комната у меня не большая, звука хватает вполне на 20 кв.м. Меня все устроило, посмотрим как будет работать дальше.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Для любителей качественного звучания неплохим вариантом будут колонки Creative Stage V2, которые можно подключить к телевизору. С ними можно просматривать фильмы, играть, полностью погружаясь в иную реальность. Минималистичный дизайн системы позволит ей ненавязчиво вписаться в любой интерьер. Особенности модели: Имеется возможность работать с любым устройством: телефоном, компьютером, планшетом, игровыми приставками. Clear Dialog функция, которая улучшает слышимость диалогов, не приглушая при этом другие звуковые эффекты. Наличие беспроводного пульта ДУ. Акустику можно закрепить на стене. Производительные колонки Creative Stage V2 работают в частотном диапазоне 55 Гц - 20 кГц. Суммарная мощность акустической системы равна 80 Вт. Сабвуфер обладает мощностью 40 Вт. Дополнительно имеются регуляторы настроек, расположенные на боковой панели. Устройство наделили линейным, цифровым оптическим входами, стерео-входом AUX INPUT. Общий вес колонок равен 5,3 кг. Размеры сабвуфера 116х423х250 мм. Питание осуществляется от электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2023
Григорий

Достоинства:
Звук, размер

Комментарий:
Все лето провожу на даче, динамики на ноуте совсем почти не работают, купил себе эту систему именно для этих целей. Цена устроила. Разница по звуку конечно колоссальная, со штатными динамиками. Удобный пульт в комплекте. Покупкой доволен, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Филимон

Достоинства:
Дизайн, звук

Недостатки:
не было замечено

Комментарий:
Данную систему получил в подарок от коллег на ДР. Очень понравился звук, я не меломан, но для фильмов самое то. Звук детальный, глубокий с басами. Я доволен. Много функций можно выбрать для себя самый оптимальный вариант, мне зашла ClearDialog. Поставил под монитор, смотрится на столе отлично. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2023
Виктор

Достоинства:
Четкий, звук

Недостатки:
пока нет

Комментарий:
Получил то что хотел, брал для телевизора. Размер не большой поставил под телек, саб ниже на полку. Подключил без проблем через HDMI ARC. На комнату в 14 кв.м хватает. Спасибо за доставку в срок, очень хотелось быстрее его подключить и наслаждаться сериалами)
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2022
Павел

Достоинства:
Звук, цена/качество

Комментарий:
За свои деньги отличный звук. Из плюсов: громкость, глубина звука, качество сборки, саб и пульт управления. Из минусов: настройка, пришлось помучиться. В общем берите не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2022
Егор

Достоинства:
Размер, звучание

Комментарий:
Качество звука! Надежная сборка и стильный дизайн, который подойдет под любой интерьер. Звук для сериалов на 5 баллов, для музыки возможно будет слабоват. Цена/качество. Доставка в срок
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2022
Вячеслав

Достоинства:
Дизайн, звук

Недостатки:
нет

Комментарий:
Покупал для ПК, по сравнению с колонками - звук намного лучше. Басы присутствуют, но не для дискотеки. Громкость оочень большая. В комплекте удобный пульт управления. Для просмотра сериалов и игр данного саундбара вполне хватает. Отличная акустика, подключил по usb, стоит под монитором. Доволен покупкой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2022
Никита

Достоинства:
Дизайн, звук

Недостатки:
не нашел пока

Комментарий:
Хорошая звуковая панель. Отличный вариант для подключения к телевизору и прослушивания музыки с различных источников. Звук глубокий, хороший запас мощности, детализация, саб. Удобное управление и стильный дизайн. Не фонят, что очень важно.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2022
Андрей

Достоинства:
Звук, дизайн, размеры

Комментарий:
Достаточно компактный размер, с хорошим звуком и надежным корпусом. К телику подключил по HDMI ARC, соединился без проблем, управление пультом от телика. Звук отличный, если сравнивать с стандартными колонками от телевизора. Комната у меня не большая, звука хватает вполне на 20 кв.м. Меня все устроило, посмотрим как будет работать дальше.


Саундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001) - по цене 15910 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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