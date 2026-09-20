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Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый купить с доставкой в Москве
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Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый

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Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 1
Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 2
Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 3
Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 4
Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 5
Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 6
Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 1
  • Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 2
  • Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 3
  • Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 4
  • Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 5
  • Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 6
  • Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678754
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х33х26
Вес, кг.
3.06

Описание товара Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый

Наполните свою комнату звуком, привнеся в ваш дом ощущение кинотеатра с помощью 2.1-канальной звуковой панели TCL S55H.

Отзывы о товаре Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Наполните свою комнату звуком, привнеся в ваш дом ощущение кинотеатра с помощью 2.1-канальной звуковой панели TCL S55H.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар TCL S55H 2.1 220Вт серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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