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Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE купить с доставкой в Москве
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Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE

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Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 6
Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 7
Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 8
Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 9
Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 10
Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 11
Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 12
Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 1
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 2
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 3
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 4
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 5
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 6
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 7
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 8
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 9
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 10
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 11
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 12
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 110 руб. 
Начислим 578 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE
36 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х12х6
Вес, кг.
5

Описание товара Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE

Звуковая панель это шаг вперед по сравнению со встроенными динамиками настольного компьютера или телевизора: он обеспечивает захватывающее пространственное звучание благодаря непревзойденной конструкции с двумя усилителями и четырьмя драйверами, технологии Super X-Fi и виртуальному объемному звучанию 5.1, разработанному для максимального удовольствия от просмотра фильмов и игр. Sound Blaster Katana SE универсален благодаря множеству портов и вариантов подключения, включая USB-аудио, HDMI ARC, Bluetooth 5.0 для беспроводной потоковой передачи звука, оптический вход, SXFI-выход, разъем для наушников и порта AUX-in 3,5 мм для аналогового звука. Саундбар также имеет возможность настенного монтажа, поэтому его можно установить на стене под телевизором.

Отзывы о товаре Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Звуковая панель это шаг вперед по сравнению со встроенными динамиками настольного компьютера или телевизора: он обеспечивает захватывающее пространственное звучание благодаря непревзойденной конструкции с двумя усилителями и четырьмя драйверами, технологии Super X-Fi и виртуальному объемному звучанию 5.1, разработанному для максимального удовольствия от просмотра фильмов и игр. Sound Blaster Katana SE универсален благодаря множеству портов и вариантов подключения, включая USB-аудио, HDMI ARC, Bluetooth 5.0 для беспроводной потоковой передачи звука, оптический вход, SXFI-выход, разъем для наушников и порта AUX-in 3,5 мм для аналогового звука. Саундбар также имеет возможность настенного монтажа, поэтому его можно установить на стене под телевизором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Creative Sound Blaster Katana SE - по цене 36110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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