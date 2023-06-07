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Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 купить с доставкой в Москве
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Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000

5 Отзывы
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Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 1
Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 2
Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 3
Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 4
Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 1
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 2
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 3
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 4
  • Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
33 680 руб.  44 990 руб. 
Начислим 539 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000
33 680 руб. -25%
44 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.1
Вес, кг.
7

Описание товара Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000

Сохранив лучшие черты своего предшественника, такие как революционная конструкция с тройным усилением, теперь Sound Blaster Katana V2X предстал в совершенно новом дизайне с матово-черным корпусом, обновленным списком всесторонних возможностей подключения, а также на 68% большей мощности, чем раньше! Погрузитесь в богатую и безупречную динамику звука, наслаждаясь усиленным воспроизведением низких частот, благодаря улучшенным высокочастотным динамикам и сабвуферу.

Отзывы о товаре Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000

Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Давид

Достоинства:
Звук, ПО

Комментарий:
RGB-подсветка и мощный качественный звук, все это саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X. Идеально встал под телевизор. ПО с большим количеством настроек, есть регулировка RGB-подсветки. Многофункциональный пульт, в нем есть почти все настройки. Звук очень детализированный, на большой громкости не искажается. Стильный саундбар с большим количеством функций. Меня лично все устроило, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2023
Сергей Новиков

Достоинства:
Звук

Недостатки:
нет кабеля HDMI и цена

Комментарий:
Весь комплект саундбара очень компактный, основной блок поместился под монитор, сабвуфер поставил на пол. Самое важное это отличный звук, в этом девайсе он есть. С помощью приложения настроил звук и подсветку. Фильмы стали интересны по звучанию, появилась глубина и детализация. Из минусов нет кабеля HDMI и цена немного высоковата. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2023
Роман

Достоинства:
Настройка звука, управление

Комментарий:
Звук как в кинотеатре, на мою студию в 34 кв.м. хватает за глаза. Звук полностью настроил через приложение, спасибо видеообзорам, сам бы не справился. Пульт и RGB так же настроил как мне нужно. Доволен как слон, всем своим друзьям уже порекомендовал.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2023
Антон К.

Достоинства:
Внешний вид, звук

Недостатки:
нет

Комментарий:
Сначала хотел колонки, но друг уговорил купить саундбар, у него такой же только на версию раньше. Мне понравилась полная настройка звука и пульта, плюс за подсветку-цвет можно изменить так же в приложении. Звук объемный, с хорошей детализацией. По первым ощущениям саундбар качественный с надежным покрытием. О покупке не жалею, всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2023
Евгений Р.

Достоинства:
Звук, дизайн

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Для меня главное это звук. Конечно же без настройки не обойтись, у Creative есть отличное приложение которое поможет вам настроить саундбар под свои требования. Также симпатичная подсветка и стильный дизайн самого устройства впишется в любой интерьер. Много видов подключения, это плюс. Нет кабеля в комплекте, но у меня были свои. Меня саундбар полностью устраивает, рекомендую



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Сохранив лучшие черты своего предшественника, такие как революционная конструкция с тройным усилением, теперь Sound Blaster Katana V2X предстал в совершенно новом дизайне с матово-черным корпусом, обновленным списком всесторонних возможностей подключения, а также на 68% большей мощности, чем раньше! Погрузитесь в богатую и безупречную динамику звука, наслаждаясь усиленным воспроизведением низких частот, благодаря улучшенным высокочастотным динамикам и сабвуферу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Давид

Достоинства:
Звук, ПО

Комментарий:
RGB-подсветка и мощный качественный звук, все это саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X. Идеально встал под телевизор. ПО с большим количеством настроек, есть регулировка RGB-подсветки. Многофункциональный пульт, в нем есть почти все настройки. Звук очень детализированный, на большой громкости не искажается. Стильный саундбар с большим количеством функций. Меня лично все устроило, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2023
Сергей Новиков

Достоинства:
Звук

Недостатки:
нет кабеля HDMI и цена

Комментарий:
Весь комплект саундбара очень компактный, основной блок поместился под монитор, сабвуфер поставил на пол. Самое важное это отличный звук, в этом девайсе он есть. С помощью приложения настроил звук и подсветку. Фильмы стали интересны по звучанию, появилась глубина и детализация. Из минусов нет кабеля HDMI и цена немного высоковата. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2023
Роман

Достоинства:
Настройка звука, управление

Комментарий:
Звук как в кинотеатре, на мою студию в 34 кв.м. хватает за глаза. Звук полностью настроил через приложение, спасибо видеообзорам, сам бы не справился. Пульт и RGB так же настроил как мне нужно. Доволен как слон, всем своим друзьям уже порекомендовал.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2023
Антон К.

Достоинства:
Внешний вид, звук

Недостатки:
нет

Комментарий:
Сначала хотел колонки, но друг уговорил купить саундбар, у него такой же только на версию раньше. Мне понравилась полная настройка звука и пульта, плюс за подсветку-цвет можно изменить так же в приложении. Звук объемный, с хорошей детализацией. По первым ощущениям саундбар качественный с надежным покрытием. О покупке не жалею, всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2023
Евгений Р.

Достоинства:
Звук, дизайн

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Для меня главное это звук. Конечно же без настройки не обойтись, у Creative есть отличное приложение которое поможет вам настроить саундбар под свои требования. Также симпатичная подсветка и стильный дизайн самого устройства впишется в любой интерьер. Много видов подключения, это плюс. Нет кабеля в комплекте, но у меня были свои. Меня саундбар полностью устраивает, рекомендую


Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - стоимость товара 33680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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