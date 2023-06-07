Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%33 680 руб. 44 990 руб.
В наличии
Код товара: 614953
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
33 680 руб. -25%
44 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.1
Вес, кг.
7
Описание товара Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000
Сохранив лучшие черты своего предшественника, такие как революционная конструкция с тройным усилением, теперь Sound Blaster Katana V2X предстал в совершенно новом дизайне с матово-черным корпусом, обновленным списком всесторонних возможностей подключения, а также на 68% большей мощности, чем раньше! Погрузитесь в богатую и безупречную динамику звука, наслаждаясь усиленным воспроизведением низких частот, благодаря улучшенным высокочастотным динамикам и сабвуферу.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Курьерская доставка в Москве
Сохранив лучшие черты своего предшественника, такие как революционная конструкция с тройным усилением, теперь Sound Blaster Katana V2X предстал в совершенно новом дизайне с матово-черным корпусом, обновленным списком всесторонних возможностей подключения, а также на 68% большей мощности, чем раньше! Погрузитесь в богатую и безупречную динамику звука, наслаждаясь усиленным воспроизведением низких частот, благодаря улучшенным высокочастотным динамикам и сабвуферу.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Достоинства:
Звук, ПО
Комментарий:
RGB-подсветка и мощный качественный звук, все это саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X. Идеально встал под телевизор. ПО с большим количеством настроек, есть регулировка RGB-подсветки. Многофункциональный пульт, в нем есть почти все настройки. Звук очень детализированный, на большой громкости не искажается. Стильный саундбар с большим количеством функций. Меня лично все устроило, рекомендую
Достоинства:
Звук
Недостатки:
нет кабеля HDMI и цена
Комментарий:
Весь комплект саундбара очень компактный, основной блок поместился под монитор, сабвуфер поставил на пол. Самое важное это отличный звук, в этом девайсе он есть. С помощью приложения настроил звук и подсветку. Фильмы стали интересны по звучанию, появилась глубина и детализация. Из минусов нет кабеля HDMI и цена немного высоковата. Покупкой доволен
Достоинства:
Настройка звука, управление
Комментарий:
Звук как в кинотеатре, на мою студию в 34 кв.м. хватает за глаза. Звук полностью настроил через приложение, спасибо видеообзорам, сам бы не справился. Пульт и RGB так же настроил как мне нужно. Доволен как слон, всем своим друзьям уже порекомендовал.
Достоинства:
Внешний вид, звук
Недостатки:
нет
Комментарий:
Сначала хотел колонки, но друг уговорил купить саундбар, у него такой же только на версию раньше. Мне понравилась полная настройка звука и пульта, плюс за подсветку-цвет можно изменить так же в приложении. Звук объемный, с хорошей детализацией. По первым ощущениям саундбар качественный с надежным покрытием. О покупке не жалею, всем доволен.
Достоинства:
Звук, дизайн
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Для меня главное это звук. Конечно же без настройки не обойтись, у Creative есть отличное приложение которое поможет вам настроить саундбар под свои требования. Также симпатичная подсветка и стильный дизайн самого устройства впишется в любой интерьер. Много видов подключения, это плюс. Нет кабеля в комплекте, но у меня были свои. Меня саундбар полностью устраивает, рекомендую
Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000 - стоимость товара 33680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000
Достоинства:
Звук, ПО
Комментарий:
RGB-подсветка и мощный качественный звук, все это саундбар Creative Sound Blaster Katana V2X. Идеально встал под телевизор. ПО с большим количеством настроек, есть регулировка RGB-подсветки. Многофункциональный пульт, в нем есть почти все настройки. Звук очень детализированный, на большой громкости не искажается. Стильный саундбар с большим количеством функций. Меня лично все устроило, рекомендую
Достоинства:
Звук
Недостатки:
нет кабеля HDMI и цена
Комментарий:
Весь комплект саундбара очень компактный, основной блок поместился под монитор, сабвуфер поставил на пол. Самое важное это отличный звук, в этом девайсе он есть. С помощью приложения настроил звук и подсветку. Фильмы стали интересны по звучанию, появилась глубина и детализация. Из минусов нет кабеля HDMI и цена немного высоковата. Покупкой доволен
Достоинства:
Настройка звука, управление
Комментарий:
Звук как в кинотеатре, на мою студию в 34 кв.м. хватает за глаза. Звук полностью настроил через приложение, спасибо видеообзорам, сам бы не справился. Пульт и RGB так же настроил как мне нужно. Доволен как слон, всем своим друзьям уже порекомендовал.
Достоинства:
Внешний вид, звук
Недостатки:
нет
Комментарий:
Сначала хотел колонки, но друг уговорил купить саундбар, у него такой же только на версию раньше. Мне понравилась полная настройка звука и пульта, плюс за подсветку-цвет можно изменить так же в приложении. Звук объемный, с хорошей детализацией. По первым ощущениям саундбар качественный с надежным покрытием. О покупке не жалею, всем доволен.
Достоинства:
Звук, дизайн
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Для меня главное это звук. Конечно же без настройки не обойтись, у Creative есть отличное приложение которое поможет вам настроить саундбар под свои требования. Также симпатичная подсветка и стильный дизайн самого устройства впишется в любой интерьер. Много видов подключения, это плюс. Нет кабеля в комплекте, но у меня были свои. Меня саундбар полностью устраивает, рекомендую