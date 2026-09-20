Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651367
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
5.05
Описание товара Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black
Смотри фильмы дома на качественно новом уровне. Звуковая панель JBL Bar 300 — это эффектный пространственный объемный 3D-звук с глубоким воспроизведением низких частот. Почувствуй себя частью событий
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Смотри фильмы дома на качественно новом уровне. Звуковая панель JBL Bar 300 — это эффектный пространственный объемный 3D-звук с глубоким воспроизведением низких частот. Почувствуй себя частью событий
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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