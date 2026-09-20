Top.Mail.Ru
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 1
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 2
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 3
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 4
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 5
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 6
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 7
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 8
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 9
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 10
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 11
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 12
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 13
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 14
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 15
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 16
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 17
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 18
Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 1
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 2
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 3
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 4
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 5
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 6
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 7
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 8
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 9
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 10
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 11
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 12
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 13
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 14
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 15
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 16
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 17
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 18
  • Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651367
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
5.05

Описание товара Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black

Смотри фильмы дома на качественно новом уровне. Звуковая панель JBL Bar 300 — это эффектный пространственный объемный 3D-звук с глубоким воспроизведением низких частот. Почувствуй себя частью событий

Отзывы о товаре Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Смотри фильмы дома на качественно новом уровне. Звуковая панель JBL Bar 300 — это эффектный пространственный объемный 3D-звук с глубоким воспроизведением низких частот. Почувствуй себя частью событий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар JBL Bar 300 5.0 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...