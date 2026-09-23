Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип акустической системы
2.0
Общая выходная мощность, Вт
65
Наличие сабвуфера
нет
Bluetooth
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644145
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Цвет
черный
Дополнительно
RGB-подсветка, эквалайзер
Комплектация
саундбар, документация, кабель USB Type A – USB Type-C, упаковка
Тип акустической системы
2.0
Общая выходная мощность, Вт
65
Наличие сабвуфера
нет
Bluetooth
5
USB
1
Интерфейсы
USB
Питание
от USB-порта
Потребляемая мощность, Вт
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
10
Описание товара Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1
Саундбар Razer Leviathan V2 X формата 2.0 представлен в стильном черном корпусе в виде узкой панели. Питание от USB-порта не требует поиска свободной розетки при подключении. Аудиосистема с мощностью 65 Вт радует чистым звуком при любой громкости. Razer Leviathan V2 X оснащен Bluetooth-модулем для управления саундбаром со смартфона и прослушивания любимой музыки с мобильных устройств. Вы можете менять настройки эквалайзера для улучшения качества звучания фильмовых эффектов, рок-музыки и т. д. Модель дополнена градиентной RGB-подсветкой снизу, создающей красивый декоративный эффект.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитСаундбар Hisense HS2100
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитСаундбар Hisense HS3100 3.1 480Вт черный
-
В наличииЦена 15 910 руб. 17 990 руб.3978 руб. в СплитСаундбар Creative Stage V2 (51MF8375AA001)
-
В наличииЦена 21 560 руб. 27 990 руб.5390 руб. в СплитСаундбар Creative STAGE 360 SOUNDBAR
-
В наличииЦена 33 680 руб. 44 990 руб.8420 руб. в СплитСаундбар Creative Sound Blaster Katana V2X 51MF8400AA000
-
В наличииЦена 36 110 руб.9028 руб. в СплитСаундбар Creative Sound Blaster Katana SE
-
В наличииЦена 38 300 руб.9575 руб. в СплитСаундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный
-
В наличииЦена 47 980 руб. 109 890 руб.11995 руб. в СплитСаундбар Creative SXFI CARRIER
Бренд
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Цвет
черный
Дополнительно
RGB-подсветка, эквалайзер
Комплектация
саундбар, документация, кабель USB Type A – USB Type-C, упаковка
Тип акустической системы
2.0
Общая выходная мощность, Вт
65
Наличие сабвуфера
нет
Bluetooth
5
USB
1
Интерфейсы
USB
Развернуть
Питание
от USB-порта
Потребляемая мощность, Вт
15
Страна производитель
Китай
Саундбар Razer Leviathan V2 X формата 2.0 представлен в стильном черном корпусе в виде узкой панели. Питание от USB-порта не требует поиска свободной розетки при подключении. Аудиосистема с мощностью 65 Вт радует чистым звуком при любой громкости. Razer Leviathan V2 X оснащен Bluetooth-модулем для управления саундбаром со смартфона и прослушивания любимой музыки с мобильных устройств. Вы можете менять настройки эквалайзера для улучшения качества звучания фильмовых эффектов, рок-музыки и т. д. Модель дополнена градиентной RGB-подсветкой снизу, создающей красивый декоративный эффект.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Саундбар Razer Leviathan V2 X RZ05-04280100-R3M1