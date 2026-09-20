Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 740 руб.
В наличии
Код товара: 678751
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Загружаем...
15 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х48х21
Вес, кг.
8.1
Описание товара Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный
Построенная с использованием технологий Dolby Digital Plus и DTS Surround система окружающего звучания Hisense HS5100 5.1 (в состав входит фронтальный саундбар, беспроводной сабвуфер и тыловые колонки) вдыхает свежую жизнь в звучание фильмов, музыки и игровых треков. Помимо этого благодаря кодеку DTS Virtual:X, звук HS5100 в любом помещении обретает полноту и дарит эффект погружения.
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар Hisense HS5100 5.1 540Вт черный - купить по цене 15740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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