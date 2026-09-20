Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679110
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
функция голосовой информации на английском языке
Стандарт
3.1
Суммарная мощность
340
Частотный диапазон
32000-96000 Гц
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
материал корпуса - пластик, МДФ
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB, аудио вход оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х45х28
Вес, кг.
10.58
Описание товара Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный
Дополните впечатления от телевизора LG саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звучанием. Получите доступ к WOW-интерфейсу через телевизор LG для простого и понятного управления саундбаром. Например, для изменения режимов звука, профилей и доступа к другим удобным функциям.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
функция голосовой информации на английском языке
Стандарт
3.1
Суммарная мощность
340
Частотный диапазон
32000-96000 Гц
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
материал корпуса - пластик, МДФ
Тип акустической системы
активная
Развернуть
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB, аудио вход оптический
Страна производитель
Китай
Дополните впечатления от телевизора LG саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звучанием. Получите доступ к WOW-интерфейсу через телевизор LG для простого и понятного управления саундбаром. Например, для изменения режимов звука, профилей и доступа к другим удобным функциям.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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