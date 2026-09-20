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Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный

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Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 1
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 2
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 3
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 4
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 5
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 6
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 7
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 8
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 9
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 10
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 11
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 12
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 13
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 14
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 15
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 16
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 17
Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 1
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 2
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 3
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 4
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 5
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 6
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 7
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 8
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 9
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 10
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 11
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 12
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 13
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 14
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 15
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 16
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 17
  • Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679110
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
функция голосовой информации на английском языке
Стандарт
3.1
Суммарная мощность
340
Частотный диапазон
32000-96000 Гц
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
материал корпуса - пластик, МДФ
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB, аудио вход оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х45х28
Вес, кг.
10.58

Описание товара Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный

Дополните впечатления от телевизора LG саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звучанием. Получите доступ к WOW-интерфейсу через телевизор LG для простого и понятного управления саундбаром. Например, для изменения режимов звука, профилей и доступа к другим удобным функциям.

Отзывы о товаре Саундбар LG S60T 3.1 120Вт+220Вт черный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
функция голосовой информации на английском языке
Стандарт
3.1
Суммарная мощность
340
Частотный диапазон
32000-96000 Гц
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
материал корпуса - пластик, МДФ
Тип акустической системы
активная
Развернуть
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB, аудио вход оптический
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните впечатления от телевизора LG саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звучанием. Получите доступ к WOW-интерфейсу через телевизор LG для простого и понятного управления саундбаром. Например, для изменения режимов звука, профилей и доступа к другим удобным функциям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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