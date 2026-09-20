Саундбар Samsung HW-S800D/RU 3.1 430Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678173
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.24х0.36х0.3
Вес, кг.
11
Описание товара Саундбар Samsung HW-S800D/RU 3.1 430Вт черный
Сверхтонкий саундбар Samsung S800D от беспроводного Dolby Atmos до звука, откалиброванного в соответствии с вашим пространством, обеспечивает богатое качество звука, стиль и функции, которые впечатлят. Q-Symphony обеспечивает гармоничную работу вашей звуковой панели и телевизора Samsung. Слушайте на более глубоком уровне с чистыми высокими частотами, мощными низкими частотами и трехмерными нюансами 3.1.2-канального звука с Dolby Atmos. Он обеспечивает четкое звучание по всей комнате благодаря повышающим каналам и беспроводному сабвуферу.
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Сверхтонкий саундбар Samsung S800D от беспроводного Dolby Atmos до звука, откалиброванного в соответствии с вашим пространством, обеспечивает богатое качество звука, стиль и функции, которые впечатлят. Q-Symphony обеспечивает гармоничную работу вашей звуковой панели и телевизора Samsung. Слушайте на более глубоком уровне с чистыми высокими частотами, мощными низкими частотами и трехмерными нюансами 3.1.2-канального звука с Dolby Atmos. Он обеспечивает четкое звучание по всей комнате благодаря повышающим каналам и беспроводному сабвуферу.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар Samsung HW-S800D/RU 3.1 430Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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