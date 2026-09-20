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Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный

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Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 1
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 2
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 3
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 4
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 5
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 6
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 7
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 8
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 9
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 10
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 11
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 12
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 13
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 14
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 15
Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 1
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 2
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 3
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 4
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 5
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 6
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 7
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 8
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 9
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 10
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 11
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 12
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 13
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 14
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 15
  • Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660736
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Характеристики

Бренд
Denon
Тип товара
Саундбары
Мощность
80 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
3.1
Суммарная мощность
150
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
Dolby Atmos
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB, HDMI, RJ-45 Ethernet, 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х20х10
Вес, кг.
9.7

Описание товара Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный

Созданный одним из лидером рынка AV-ресиверов, саундбар Denon DHT-S517 с поддержкой Dolby Atmos превращает любой телевизор в полноценный домашний кинотеатр. В Denon DHT-S517 используется мощный массив из 7 динамиков, включающий в себя твитеры левого и правого каналов, среднечастотные динамики, выделенный центральный канал и два направленных вверх динамика окружающего звучания. Работая вместе с беспроводным сабвуфером, эта конфигурация обеспечивает непревзойденную динамику, чистоту звука и кинематографический масштаб. Любители домашних развлечений оценят захватывающий, реалистичный звук Dolby Atmos, создающий объемную звуковую сцену, мощные басы и поразительно четкие диалоги, по новому раскрывающие для вас любимые фильмы, сериалы и телевизионные шоу.

Отзывы о товаре Саундбар Denon DHT-S517 3.1.2 150Вт черный




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Характеристики
Бренд
Denon
Тип товара
Саундбары
Мощность
80 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
3.1
Суммарная мощность
150
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
Dolby Atmos
Тип акустической системы
активная
Развернуть
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB, HDMI, RJ-45 Ethernet, 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Созданный одним из лидером рынка AV-ресиверов, саундбар Denon DHT-S517 с поддержкой Dolby Atmos превращает любой телевизор в полноценный домашний кинотеатр. В Denon DHT-S517 используется мощный массив из 7 динамиков, включающий в себя твитеры левого и правого каналов, среднечастотные динамики, выделенный центральный канал и два направленных вверх динамика окружающего звучания. Работая вместе с беспроводным сабвуфером, эта конфигурация обеспечивает непревзойденную динамику, чистоту звука и кинематографический масштаб. Любители домашних развлечений оценят захватывающий, реалистичный звук Dolby Atmos, создающий объемную звуковую сцену, мощные басы и поразительно четкие диалоги, по новому раскрывающие для вас любимые фильмы, сериалы и телевизионные шоу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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