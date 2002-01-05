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Саундбар JBL Bar 800 черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар JBL Bar 800 черный

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Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 1
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 2
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 3
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 4
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Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 6
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 7
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 8
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 9
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 10
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 11
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 12
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 13
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 14
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 15
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 16
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 17
Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Bluetooth
да
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 1
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 2
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 3
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 4
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 5
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 6
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 7
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 8
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 9
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 10
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 11
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 12
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 13
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 14
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 15
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 16
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 17
  • Саундбар JBL Bar 800 черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643646
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Саундбары
Мощность
300 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
05.01.2002
Суммарная мощность
420
Частотный диапазон
35-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
USB предназначен только для обслуживания
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, оптический, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.62х0.2
Вес, кг.
17.92

Описание товара Саундбар JBL Bar 800 черный

Саундбар JBL Bar 800 — система 5.1 с беспроводным подключением через Bluetooth и Wi-Fi (802.11 ax) и поддержкой Dolby Atmos. Подходит для прослушивания как музыкальных композиций, так и для воспроизведения звука при просмотре фильмов, сериалов и трансляции ТВ-каналов.

Отзывы о товаре Саундбар JBL Bar 800 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Саундбары
Мощность
300 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
05.01.2002
Суммарная мощность
420
Частотный диапазон
35-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
USB предназначен только для обслуживания
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, оптический, USB
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар JBL Bar 800 — система 5.1 с беспроводным подключением через Bluetooth и Wi-Fi (802.11 ax) и поддержкой Dolby Atmos. Подходит для прослушивания как музыкальных композиций, так и для воспроизведения звука при просмотре фильмов, сериалов и трансляции ТВ-каналов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар JBL Bar 800 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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