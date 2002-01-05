Саундбар JBL Bar 800 черный
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643646
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
300 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
05.01.2002
Суммарная мощность
420
Частотный диапазон
35-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
USB предназначен только для обслуживания
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, оптический, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.62х0.2
Вес, кг.
17.92
Описание товара Саундбар JBL Bar 800 черный
Саундбар JBL Bar 800 — система 5.1 с беспроводным подключением через Bluetooth и Wi-Fi (802.11 ax) и поддержкой Dolby Atmos. Подходит для прослушивания как музыкальных композиций, так и для воспроизведения звука при просмотре фильмов, сериалов и трансляции ТВ-каналов.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
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Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
300 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
05.01.2002
Суммарная мощность
420
Частотный диапазон
35-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
USB предназначен только для обслуживания
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, оптический, USB
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Страна производитель
Китай
Саундбар JBL Bar 800 — система 5.1 с беспроводным подключением через Bluetooth и Wi-Fi (802.11 ax) и поддержкой Dolby Atmos. Подходит для прослушивания как музыкальных композиций, так и для воспроизведения звука при просмотре фильмов, сериалов и трансляции ТВ-каналов.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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