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Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass купить с доставкой в Москве
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Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass

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Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 1
Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 2
Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 3
Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 4
Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 5
Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Звуковая панель
  • Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 1
  • Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 2
  • Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 3
  • Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 4
  • Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 5
  • Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299131
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Звуковая панель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.32х0.27
Вес, кг.
10.3

Описание товара Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass

Саундбар JBL Bar 2.1 Deep Bass с общей выходной мощностью 300 Вт принадлежит формату 2.1 и состоит из 2 устройств. Корпус отдельностоящего сабвуфера изготовлен из МДФ. Этот материал препятствует появлению вибрации во время громких трансляций. К дополнительным достоинствам модели можно отнести возможность беспроводного подключения к другим устройствам по Bluetooth и вариативность монтажа. Устанавливаться система может как на стену, так и на полку. За многоканальное воспроизведение звука отвечает встроенный декодер Dolby Digital.

Отзывы о товаре Звуковая панель JBL Bar 2.1 Deep Bass




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Звуковая панель
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар JBL Bar 2.1 Deep Bass с общей выходной мощностью 300 Вт принадлежит формату 2.1 и состоит из 2 устройств. Корпус отдельностоящего сабвуфера изготовлен из МДФ. Этот материал препятствует появлению вибрации во время громких трансляций. К дополнительным достоинствам модели можно отнести возможность беспроводного подключения к другим устройствам по Bluetooth и вариативность монтажа. Устанавливаться система может как на стену, так и на полку. За многоканальное воспроизведение звука отвечает встроенный декодер Dolby Digital.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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