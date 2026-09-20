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Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный

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Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 5
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 6
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 7
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 8
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 9
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 10
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 11
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 12
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 13
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 14
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 15
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 16
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 17
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 18
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 19
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 20
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 21
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 22
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 23
Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 24
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Цвет
черный
Тип акустической системы
3.1.1
Общая выходная мощность, Вт
400
Наличие сабвуфера
Да
Поддержка Dolby Atmos
Да
Bluetooth
есть
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  • Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 11
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  • Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 13
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  • Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679112
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
материал корпуса - пластик, МДФ
Комплектация
HDMI кабель, документация, настенное крепление
Тип акустической системы
3.1.1
Общая выходная мощность, Вт
400
Наличие сабвуфера
Да
Поддержка Dolby Atmos
Да
Bluetooth
есть
HDMI-выход
1
Оптический цифровой вход
1
USB
1
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (оптический), USB
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
66
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.46х0.26
Вес, кг.
13.31

Описание товара Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный

Саундбар LG S70TY с центрально-направленным каналом звука создает реалистичное звучание с четкостью голосов и передачей звука без запинок и задержек, чтобы вы смогли оказаться в эпицентре транслируемых на экране телевизора событий. Поддержка трехуровневого звука обеспечивает создание объемного звучания, который накрывает зрителей звуковым куполом с более насыщенным звуком. Саундбар LG S70TY выдает 400 Вт мощности и поддерживает 3.1.1-канальное объемное звучание с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X для всеохватывающего звучания по всей площади комнаты. Для глубокого звука, который резонирует во всем пространстве, предусмотрено преобразование базового 2-канального звука в многоканальный. За счет поддержки AI Sound Pro акустическая система сможет регулировать настройки под транслируемый на экране телевизора контент. Благодаря поддержке VRR/ALLM обеспечивается синхронизация звука с каждым кадром, что позволит проходить игры без задержек ввода и разрывов.

Отзывы о товаре Саундбар LG S70TY 3.1.1 400Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
материал корпуса - пластик, МДФ
Комплектация
HDMI кабель, документация, настенное крепление
Тип акустической системы
3.1.1
Общая выходная мощность, Вт
400
Наличие сабвуфера
Да
Поддержка Dolby Atmos
Да
Развернуть
Bluetooth
есть
HDMI-выход
1
Оптический цифровой вход
1
USB
1
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (оптический), USB
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
66
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар LG S70TY с центрально-направленным каналом звука создает реалистичное звучание с четкостью голосов и передачей звука без запинок и задержек, чтобы вы смогли оказаться в эпицентре транслируемых на экране телевизора событий. Поддержка трехуровневого звука обеспечивает создание объемного звучания, который накрывает зрителей звуковым куполом с более насыщенным звуком. Саундбар LG S70TY выдает 400 Вт мощности и поддерживает 3.1.1-канальное объемное звучание с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X для всеохватывающего звучания по всей площади комнаты. Для глубокого звука, который резонирует во всем пространстве, предусмотрено преобразование базового 2-канального звука в многоканальный. За счет поддержки AI Sound Pro акустическая система сможет регулировать настройки под транслируемый на экране телевизора контент. Благодаря поддержке VRR/ALLM обеспечивается синхронизация звука с каждым кадром, что позволит проходить игры без задержек ввода и разрывов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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