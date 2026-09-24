Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
2
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 300 руб.
В наличии
Код товара: 703129
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38 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
620 Вт
Особенности
возможность управления со смартфона
Стандарт
5.1.2
Суммарная мощность
620
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
голосовой режим, игровой режим, спортивный режим
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.12х0.07
Вес, кг.
5.62
Описание товара Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный
Саундбар TCL Q75H — это аудиоустройство, предназначенное для улучшения звука телевизоров и других мультимедийных устройств.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
620 Вт
Особенности
возможность управления со смартфона
Стандарт
5.1.2
Суммарная мощность
620
Количество колонок в комплекте
2
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
голосовой режим, игровой режим, спортивный режим
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
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Интерфейсы
HDMI, USB
Страна производитель
Китай
Саундбар TCL Q75H — это аудиоустройство, предназначенное для улучшения звука телевизоров и других мультимедийных устройств.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар TCL Q75H 5.1.2 620Вт черный - этот товар вы можете купить по цене 38300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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