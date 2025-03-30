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Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный

17 Отзывы
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Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 1
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 2
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 3
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 4
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 5
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 6
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 7
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 8
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 9
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 10
Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 1
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 2
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 3
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 4
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 5
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 6
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 7
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 8
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 9
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 10
  • Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
9 240 руб.  14 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660769
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2
Суммарная мощность
120
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
Dolby Digital, Dolby Dual Mono
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
USB, Оптический аудио (Toslink), HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х16х15
Вес, кг.
3.6

Описание товара Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный

Компактный саундбар с фазоинвертором для улучшенного качества звука. Компактный HT-S100F идеально вписывается в интерьер, легко подключается к телевизору с помощью кабеля HDMI ARC и обеспечивает высокое качество звука благодаря технологии S-Force PRO Front Surround. Воспроизводите музыку, используя соединение USB или Bluetooth.

Отзывы о товаре Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный

Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал SONY. Упаковка, документация, полный комплект. Даже батарейки SONY для пульта д/у. Небольшой минус, это отсутствие полноценной русской инструкции. К коробке была приклеена русская сжатая версия, которая не отражает нюансы по подключению. Можно перевести английскую через переводчик на телефоне. Подключил через HDMI ARC. В ТВ включил HDMI CEC. Управление громкостью теперь с одного пульта ТВ. Родные динамики отключены. Звук хороший. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Павлов Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Не хрена по русски, но метод тыка как всегда спас . Классный саундбар!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный саундбар за свои деньги, звук качественный,чистый. Бассов от него не ждите, ведь это система 2.0. В общем и целом всё очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Ярослав К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук для небольшого помещения отличный! Единственная придирка: для подключения к телевизору необходимо использовать и HDMI и оптический кабель вместе, иначе не будет работать
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
не сразу разобрался. подключился оптикой к компьютеру. это был мой первый опыт. магазин оперативно проконсультировал. спасибо. не меломан, но звук объемный хороший. мне понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, работает, хотел бы погромче
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший саундбар но пуль не удобный
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный саундбар.звук с телеком. Xiaomi стал в разы приятнее.подключил по HDMI сам включается,выключается вместе с телеком
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Вадим Т.

Достоинства:


Комментарий:
саундбар отличный. новости и просто ТВ каналы можно смотреть и с динамиками телевизора, а саундбаром музыка и кино совсем другое звучание. качество звука для такой колонки отличное, есть с чем сравнить DTC SONY 5.1 для дома, а для квартиры то что надо. низких, частот хватает. кому надо мощнее низы, берите с отдельным сабвуфером. ну и ценовая категория будет другая
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший саундбар. Подключилась быстро. Упакован товар хорошо. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Альберт М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, звук сочный, басы умеренные,для телевизора самое то.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
синхронизировал с ТВ, теперь управляю одним пультом
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Конечно, если сравнивать со звуком от телевизора 30Вт, разница огромная, а если их сопрягать что бы они работали вместе, так вообще прелесть. На комнату 18 кв.м. хватает с головой. Соседи рады :))
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс, купил и не пожалел. Создает объемный звук, звучание крутое, подойдет и для прослушивание музыки и для просмотра кино. Только для частных домов, так как на включая на полную мощность жители многоквартирных домов сильно будут тревожить соседей)
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой, единственное при подключению к телевизору не выдает полную мощность почему-то.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит. Стабильное удобное подключение с любого входа. Сбалансированный звук. При просмотре кино создаёт объемный звук. Басов маловато но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2024
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
В общем, саундбар хороший, даже басы выдаёт. Брала для кухни, поэтому нужен был хороший, но без саба. Подключили пока по блютуз, но придётся HDMI покупать.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2
Суммарная мощность
120
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
Dolby Digital, Dolby Dual Mono
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
USB, Оптический аудио (Toslink), HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный саундбар с фазоинвертором для улучшенного качества звука. Компактный HT-S100F идеально вписывается в интерьер, легко подключается к телевизору с помощью кабеля HDMI ARC и обеспечивает высокое качество звука благодаря технологии S-Force PRO Front Surround. Воспроизводите музыку, используя соединение USB или Bluetooth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал SONY. Упаковка, документация, полный комплект. Даже батарейки SONY для пульта д/у. Небольшой минус, это отсутствие полноценной русской инструкции. К коробке была приклеена русская сжатая версия, которая не отражает нюансы по подключению. Можно перевести английскую через переводчик на телефоне. Подключил через HDMI ARC. В ТВ включил HDMI CEC. Управление громкостью теперь с одного пульта ТВ. Родные динамики отключены. Звук хороший. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Павлов Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Не хрена по русски, но метод тыка как всегда спас . Классный саундбар!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный саундбар за свои деньги, звук качественный,чистый. Бассов от него не ждите, ведь это система 2.0. В общем и целом всё очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Ярослав К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук для небольшого помещения отличный! Единственная придирка: для подключения к телевизору необходимо использовать и HDMI и оптический кабель вместе, иначе не будет работать
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
не сразу разобрался. подключился оптикой к компьютеру. это был мой первый опыт. магазин оперативно проконсультировал. спасибо. не меломан, но звук объемный хороший. мне понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, работает, хотел бы погромче
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший саундбар но пуль не удобный
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный саундбар.звук с телеком. Xiaomi стал в разы приятнее.подключил по HDMI сам включается,выключается вместе с телеком
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Вадим Т.

Достоинства:


Комментарий:
саундбар отличный. новости и просто ТВ каналы можно смотреть и с динамиками телевизора, а саундбаром музыка и кино совсем другое звучание. качество звука для такой колонки отличное, есть с чем сравнить DTC SONY 5.1 для дома, а для квартиры то что надо. низких, частот хватает. кому надо мощнее низы, берите с отдельным сабвуфером. ну и ценовая категория будет другая
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший саундбар. Подключилась быстро. Упакован товар хорошо. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Альберт М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, звук сочный, басы умеренные,для телевизора самое то.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
синхронизировал с ТВ, теперь управляю одним пультом
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Конечно, если сравнивать со звуком от телевизора 30Вт, разница огромная, а если их сопрягать что бы они работали вместе, так вообще прелесть. На комнату 18 кв.м. хватает с головой. Соседи рады :))
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный девайс, купил и не пожалел. Создает объемный звук, звучание крутое, подойдет и для прослушивание музыки и для просмотра кино. Только для частных домов, так как на включая на полную мощность жители многоквартирных домов сильно будут тревожить соседей)
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой, единственное при подключению к телевизору не выдает полную мощность почему-то.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит. Стабильное удобное подключение с любого входа. Сбалансированный звук. При просмотре кино создаёт объемный звук. Басов маловато но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2024
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
В общем, саундбар хороший, даже басы выдаёт. Брала для кухни, поэтому нужен был хороший, но без саба. Подключили пока по блютуз, но придётся HDMI покупать.


Саундбар Sony HT-S100F 2.0 120Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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