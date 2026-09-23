Саундбар Hisense HS2100
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб.
В наличии
Код товара: 644148
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Загружаем...
9 510 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
240
Частотный диапазон
45-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
поддержка форматов: WAV, WMA, MP3, FLAC
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB, Bluetooth, оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х28х16
Вес, кг.
7
Описание товара Саундбар Hisense HS2100
Саундбар Hisense HS2100, черный — система 2.1 суммарной выходной мощностью 120 Вт, которая отлично дополнит телевизор и позволит наслаждаться объемным детализированным звуком при просмотре фильмов и любого другого аудиоконтента. Поддерживаются технологии Dolby Atmos, TrueHD, Digital Plus, Dolby, Pro Logic II, Dolby Virtual Speaker Digital Plus, Digital Surround, Decoder, virtual: X.
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Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
240
Частотный диапазон
45-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
поддержка форматов: WAV, WMA, MP3, FLAC
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB, Bluetooth, оптический
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Страна производитель
Китай
Саундбар Hisense HS2100, черный — система 2.1 суммарной выходной мощностью 120 Вт, которая отлично дополнит телевизор и позволит наслаждаться объемным детализированным звуком при просмотре фильмов и любого другого аудиоконтента. Поддерживаются технологии Dolby Atmos, TrueHD, Digital Plus, Dolby, Pro Logic II, Dolby Virtual Speaker Digital Plus, Digital Surround, Decoder, virtual: X.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар Hisense HS2100 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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