Top.Mail.Ru
Саундбар Hisense HS2100 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Саундбар Hisense HS2100

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Саундбар Hisense HS2100 - фото 1
Саундбар Hisense HS2100 - фото 2
Саундбар Hisense HS2100 - фото 3
Саундбар Hisense HS2100 - фото 4
Саундбар Hisense HS2100 - фото 5
Саундбар Hisense HS2100 - фото 6
Саундбар Hisense HS2100 - фото 7
Саундбар Hisense HS2100 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Bluetooth
да
  • Саундбар Hisense HS2100 - фото 1
  • Саундбар Hisense HS2100 - фото 2
  • Саундбар Hisense HS2100 - фото 3
  • Саундбар Hisense HS2100 - фото 4
  • Саундбар Hisense HS2100 - фото 5
  • Саундбар Hisense HS2100 - фото 6
  • Саундбар Hisense HS2100 - фото 7
  • Саундбар Hisense HS2100 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644148
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Саундбар Hisense HS2100
9 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
240
Частотный диапазон
45-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
поддержка форматов: WAV, WMA, MP3, FLAC
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB, Bluetooth, оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х28х16
Вес, кг.
7

Описание товара Саундбар Hisense HS2100

Саундбар Hisense HS2100, черный — система 2.1 суммарной выходной мощностью 120 Вт, которая отлично дополнит телевизор и позволит наслаждаться объемным детализированным звуком при просмотре фильмов и любого другого аудиоконтента. Поддерживаются технологии Dolby Atmos, TrueHD, Digital Plus, Dolby, Pro Logic II, Dolby Virtual Speaker Digital Plus, Digital Surround, Decoder, virtual: X.

Отзывы о товаре Саундбар Hisense HS2100




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Саундбары
Мощность
120 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
240
Частотный диапазон
45-20000 Гц
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
поддержка форматов: WAV, WMA, MP3, FLAC
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, USB, Bluetooth, оптический
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар Hisense HS2100, черный — система 2.1 суммарной выходной мощностью 120 Вт, которая отлично дополнит телевизор и позволит наслаждаться объемным детализированным звуком при просмотре фильмов и любого другого аудиоконтента. Поддерживаются технологии Dolby Atmos, TrueHD, Digital Plus, Dolby, Pro Logic II, Dolby Virtual Speaker Digital Plus, Digital Surround, Decoder, virtual: X.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Hisense HS2100 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...