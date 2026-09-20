Top.Mail.Ru
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 1
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 2
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 3
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 4
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 5
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 6
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 7
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 8
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 9
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 10
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 11
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 12
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 13
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 14
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 15
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 16
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 17
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 18
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 19
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 20
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 21
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 22
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 23
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 24
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 25
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 26
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 27
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 28
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 29
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 30
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 31
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 32
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 33
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 34
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 35
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 36
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 37
Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Bluetooth
да
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 1
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 2
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 3
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 4
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 5
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 6
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 7
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 8
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 9
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 10
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 11
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 12
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 13
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 14
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 15
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 16
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 17
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 18
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 19
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 20
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 21
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 22
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 23
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 24
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 25
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 26
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 27
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 28
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 29
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 30
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 31
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 32
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 33
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 34
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 35
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 36
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 37
  • Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660747
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Саундбары
Мощность
60+90 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
150
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
питание от сети
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (коаксиальный), S/PDIF (оптический), USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, кг.
5.27

Описание товара Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный

Саундбар Hyundai H-HA640 мощностью 150 Вт состоит из колонок и отдельно стоящего сабвуфера. Модель обеспечивает чистое и всестороннее звучание и позволяет создать дома или в офисе настоящий праздник для меломанов. Корпус изготовлен из прочного и просто в уходе пластика. Саундбар Hyundai H-HA640 поддерживает Bluetooth-соединение, благодаря которому можно управлять настройками с помощью смартфона. Модель поддерживает MP3 форматы и позволяет воспроизводить любимые композиции с USB-носителей. Также на корпусе есть выходы HDMI, коаксальный и оптический входы для подключения дополнительного оборудования. Модель работает от стандартной электросети. На передней панели есть дисплей для удобного контроля настроек.

Отзывы о товаре Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Саундбары
Мощность
60+90 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
150
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
питание от сети
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (коаксиальный), S/PDIF (оптический), USB
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар Hyundai H-HA640 мощностью 150 Вт состоит из колонок и отдельно стоящего сабвуфера. Модель обеспечивает чистое и всестороннее звучание и позволяет создать дома или в офисе настоящий праздник для меломанов. Корпус изготовлен из прочного и просто в уходе пластика. Саундбар Hyundai H-HA640 поддерживает Bluetooth-соединение, благодаря которому можно управлять настройками с помощью смартфона. Модель поддерживает MP3 форматы и позволяет воспроизводить любимые композиции с USB-носителей. Также на корпусе есть выходы HDMI, коаксальный и оптический входы для подключения дополнительного оборудования. Модель работает от стандартной электросети. На передней панели есть дисплей для удобного контроля настроек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...