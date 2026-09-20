Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Саундбар Hyundai H-HA640 2.1 60Вт+90Вт черный
Саундбар Hyundai H-HA640 мощностью 150 Вт состоит из колонок и отдельно стоящего сабвуфера. Модель обеспечивает чистое и всестороннее звучание и позволяет создать дома или в офисе настоящий праздник для меломанов. Корпус изготовлен из прочного и просто в уходе пластика. Саундбар Hyundai H-HA640 поддерживает Bluetooth-соединение, благодаря которому можно управлять настройками с помощью смартфона. Модель поддерживает MP3 форматы и позволяет воспроизводить любимые композиции с USB-носителей. Также на корпусе есть выходы HDMI, коаксальный и оптический входы для подключения дополнительного оборудования. Модель работает от стандартной электросети. На передней панели есть дисплей для удобного контроля настроек.
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