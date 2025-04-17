Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый
Саундбар TCL S45H черный с ультратонким корпусом с защитой от отпечатков вписывается в любой интерьер. Компактное устройство с мощными басами и интеллектуальным звуком оснащено системой Dual Bass с эхокамерами Dual Horn, которая создает эффект полноценного сабвуфера мощностью 50 Вт. Технологии объемного звучания Dolby Atmos и DTS Virtual:X работают в тандеме с оборудованными диафрагмами UKP Hi-Fi динамиками. В результате обеспечиваются чистый звук, мощные басы и точное воспроизведение всего частотного диапазона. Умная система AI-адаптации анализирует акустику помещения и автоматически корректирует звуковую картину. Всего за 1.5 мин алгоритм Golden Ear настраивает параметры под вашу комнату и создает точный баланс между низкими, средними и высокими частотами. Саундбар TCL S45H обладает шириной 810 мм. Мощность модели – 100 Вт. Особенностью устройства является сенсорное управление на корпусе.
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундбар, звук громче и сочнее чем у телевизора Xiaomi, что и требовалось. Басы есть, но в меру.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное ,упаковка тоже. присутствует даже какое-то подобие басов. (после настройки колонки).звук чистый. скачал оф приложение. поставил регион Тайвань. сразу обновил прошивку. и всё настроил через телефон. брал для компьютера. товаром доволен. деньги потратил не на ветер).
Достоинства:
Комментарий:
шикарный саундбар ,звук при просмотре телевизора стал в разы лучше.при просмотре фильмов нет задержек голоса.кайф
Достоинства:
Комментарий:
Качество изготовления и функционал на 5+.По звуку скажу что супер!Просто нужно понимать что это во первых саундбар а не колонки.во вторых формат 2.0 а не 2.1 и не 5.1.в третьих качество треков как правило из интернета оставляет желать лучшего.к примеру возьмите старую добрую cd-шку студийную и послушайте что он выдаст!!!! Его 2.0 это действительно 100%качество!Вещь достойная!Басы и высокие для этого формата супер!!!Баллы мне не нужны.Пишу в поддержку производителя.Видно что TCL старается!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук за свои деньги, лучше чем у телевизора, громка, чиста, есть эффект кинотеатра, пойдет кто не шарит .
Достоинства:
Комментарий:
хороший саундбар, звук отличный. есть пульт, кабель в комплекте. подключил к телевизору, фильмы смотреть красота. можно просто как блютуз колонку использовать
Достоинства:
Комментарий:
Отличное решение ,настроил с телефона ,пульт о телевизора работает,настройки не слетают,единственное мало басов только ,если хотите прям хорошие басы надо брать с сабом,а так звук супер!брал за 8500
Достоинства:
Комментарий:
штука огонь , звук как в кинотеатре
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая прибавка к звуку телевизора. В небольшой комнате плотно и насыщенно звучит.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Работает. С ним телевизор смотреть стало приятнее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный саундбар. Звук для телевизора просто супер.
Достоинства:
Комментарий:
За свои день нормальный. Но, есть проблемы с ПО. В основном проблема с регулировкой громкости. При подключении устройств через блютуз громкость сильно резко прибавляется. При этом, когда добавляешь где-то на треть, уже получаешь максимальную громкость колонки. При этом, если подключить к ТВ через кабель hdmi, громкость очень медленно добавляется/убавляется. В целом, звук не плохой. Но если хочется больше низких звуков стоит брать вариант с сабвуфером (вроде модель 55).
Достоинства:
Комментарий:
Вполне приличный по звучанию. Брал на замену Самсунгу который спустя 6 лет эксплуатации начал странно себя вести. Есть крепление для фиксации на стене. Немного напрягла индикация сверху, которой не видно с дивана, но смотреть там особо не на что. Приятный пульт. Некоторые нажатия озвучиваются голосом на английском. В общем за 8500, за которые достался мне, брать можно и нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Порадовал больше, чем новый телевизор). Для кино и игр, самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил через earc. Вкл, звук с тв пульта. Скачал приложение, выкрутил низкие на макс, высокие на середину. Конечно лучше чем встроеные тв динамики, но чуда, объемного звука ждать не стоит. 15летние активные 20вт solo2 со встроенным сабом выдают чище, объемнее и приятнее звук. Если послушать музыка с телефона, то через приложение вкл бар, слушаем по блютус. Итого - отлично в качестве замены динамикам тв, который в спальне. Для гостиной это разочарование.
Достоинства:
Комментарий:
звук чистый голос хорошо слышно но совсем мало баса и много высоких частот
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундбар,отличный звук!
Достоинства:
Комментарий:
Оличный саундбар. За эти деньги. Выбирал сто бы без саб буфера.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне нормальный саундбар, своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Не разобрался,как подключить что бы динамики телевизора и саундбара работали одновременно.Ну звук за эти деньги ожидаем
Отзывы о товаре Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундбар, звук громче и сочнее чем у телевизора Xiaomi, что и требовалось. Басы есть, но в меру.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное ,упаковка тоже. присутствует даже какое-то подобие басов. (после настройки колонки).звук чистый. скачал оф приложение. поставил регион Тайвань. сразу обновил прошивку. и всё настроил через телефон. брал для компьютера. товаром доволен. деньги потратил не на ветер).
Достоинства:
Комментарий:
шикарный саундбар ,звук при просмотре телевизора стал в разы лучше.при просмотре фильмов нет задержек голоса.кайф
Достоинства:
Комментарий:
Качество изготовления и функционал на 5+.По звуку скажу что супер!Просто нужно понимать что это во первых саундбар а не колонки.во вторых формат 2.0 а не 2.1 и не 5.1.в третьих качество треков как правило из интернета оставляет желать лучшего.к примеру возьмите старую добрую cd-шку студийную и послушайте что он выдаст!!!! Его 2.0 это действительно 100%качество!Вещь достойная!Басы и высокие для этого формата супер!!!Баллы мне не нужны.Пишу в поддержку производителя.Видно что TCL старается!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук за свои деньги, лучше чем у телевизора, громка, чиста, есть эффект кинотеатра, пойдет кто не шарит .
Достоинства:
Комментарий:
хороший саундбар, звук отличный. есть пульт, кабель в комплекте. подключил к телевизору, фильмы смотреть красота. можно просто как блютуз колонку использовать
Достоинства:
Комментарий:
Отличное решение ,настроил с телефона ,пульт о телевизора работает,настройки не слетают,единственное мало басов только ,если хотите прям хорошие басы надо брать с сабом,а так звук супер!брал за 8500
Достоинства:
Комментарий:
штука огонь , звук как в кинотеатре
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая прибавка к звуку телевизора. В небольшой комнате плотно и насыщенно звучит.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Работает. С ним телевизор смотреть стало приятнее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный саундбар. Звук для телевизора просто супер.
Достоинства:
Комментарий:
За свои день нормальный. Но, есть проблемы с ПО. В основном проблема с регулировкой громкости. При подключении устройств через блютуз громкость сильно резко прибавляется. При этом, когда добавляешь где-то на треть, уже получаешь максимальную громкость колонки. При этом, если подключить к ТВ через кабель hdmi, громкость очень медленно добавляется/убавляется. В целом, звук не плохой. Но если хочется больше низких звуков стоит брать вариант с сабвуфером (вроде модель 55).
Достоинства:
Комментарий:
Вполне приличный по звучанию. Брал на замену Самсунгу который спустя 6 лет эксплуатации начал странно себя вести. Есть крепление для фиксации на стене. Немного напрягла индикация сверху, которой не видно с дивана, но смотреть там особо не на что. Приятный пульт. Некоторые нажатия озвучиваются голосом на английском. В общем за 8500, за которые достался мне, брать можно и нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Порадовал больше, чем новый телевизор). Для кино и игр, самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил через earc. Вкл, звук с тв пульта. Скачал приложение, выкрутил низкие на макс, высокие на середину. Конечно лучше чем встроеные тв динамики, но чуда, объемного звука ждать не стоит. 15летние активные 20вт solo2 со встроенным сабом выдают чище, объемнее и приятнее звук. Если послушать музыка с телефона, то через приложение вкл бар, слушаем по блютус. Итого - отлично в качестве замены динамикам тв, который в спальне. Для гостиной это разочарование.
Достоинства:
Комментарий:
звук чистый голос хорошо слышно но совсем мало баса и много высоких частот
Достоинства:
Комментарий:
Хороший саундбар,отличный звук!
Достоинства:
Комментарий:
Оличный саундбар. За эти деньги. Выбирал сто бы без саб буфера.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне нормальный саундбар, своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Не разобрался,как подключить что бы динамики телевизора и саундбара работали одновременно.Ну звук за эти деньги ожидаем