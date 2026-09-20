Саундбар LG S60TR 5.1 220Вт+220Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
4
Цвет
черный
Тип акустической системы
3.1.1
Общая выходная мощность, Вт
440
Наличие сабвуфера
Да
Наличие тыловых колонок
Да
Bluetooth
5.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679111
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
4
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
материал корпуса - пластик, МДФ
Комплектация
динамик х2 шт., документация, кабель ODT Toslink - ODT Toslink, кабель питания х2 шт., кронштейн, пульт ДУ
Тип акустической системы
3.1.1
Общая выходная мощность, Вт
440
Наличие сабвуфера
Да
Наличие тыловых колонок
Да
Bluetooth
5.3
HDMI-выход
1
USB
1
Интерфейсы
HDMI, USB, аудио вход оптический
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
86
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х45х28
Вес, кг.
12.14
Описание товара Саундбар LG S60TR 5.1 220Вт+220Вт черный
Саундбар LG S60TR позволит вам полностью погрузиться в сюжет, который разворачивается на экране вашего телевизора, благодаря 440-ваттному 5.1-канальному объемному звуку. Тыловые динамики и сабвуфер создают всеохватывающее звучание, которое наполняет все пространство комнаты. 2-канальные тыловые динамики можно установить в любом месте без необходимости протягивать провода, ведь встроенный приемник обеспечивает их беспроводное подключение. Поддержка технологии AI Sound Pro позволяет саундбару LG S60TR автоматически применять настройки под транслируемый контент.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
4
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
материал корпуса - пластик, МДФ
Комплектация
динамик х2 шт., документация, кабель ODT Toslink - ODT Toslink, кабель питания х2 шт., кронштейн, пульт ДУ
Тип акустической системы
3.1.1
Общая выходная мощность, Вт
440
Наличие сабвуфера
Да
Наличие тыловых колонок
Да
Развернуть
Bluetooth
5.3
HDMI-выход
1
USB
1
Интерфейсы
HDMI, USB, аудио вход оптический
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
86
Страна производитель
Китай
Саундбар LG S60TR позволит вам полностью погрузиться в сюжет, который разворачивается на экране вашего телевизора, благодаря 440-ваттному 5.1-канальному объемному звуку. Тыловые динамики и сабвуфер создают всеохватывающее звучание, которое наполняет все пространство комнаты. 2-канальные тыловые динамики можно установить в любом месте без необходимости протягивать провода, ведь встроенный приемник обеспечивает их беспроводное подключение. Поддержка технологии AI Sound Pro позволяет саундбару LG S60TR автоматически применять настройки под транслируемый контент.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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