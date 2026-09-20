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Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный

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Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 1
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 2
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 3
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 4
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 5
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 6
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 7
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 8
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 9
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 10
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 11
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 12
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 13
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 14
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 15
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 16
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 17
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 18
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 19
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 20
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 21
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 22
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 23
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 24
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 25
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 26
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 27
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 28
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 29
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 30
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 31
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 32
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 33
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 34
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 35
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 36
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 37
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 38
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 39
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 40
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 41
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 42
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 43
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 44
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 45
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 46
Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 1
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 2
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 3
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 4
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 5
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 6
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 7
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 8
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 9
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 10
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 11
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 12
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 13
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 14
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 15
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 16
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 17
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  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 19
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 20
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 21
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 22
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 23
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 24
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 25
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 26
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 27
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 28
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 29
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 30
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 31
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 32
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 33
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 34
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 35
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 36
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 37
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 38
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 39
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 40
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 41
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 42
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 43
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 44
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 45
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 46
  • Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660748
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Саундбары
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, кг.
7.55

Описание товара Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный

Саундбар Hyundai H-HA650 призван значительно улучшить аудиосопровождение при просмотре фильмов и телепередач на экране телевизора. Модель представлена в формате 2.1 и предусматривает в комплектации звуковую панель и сабвуфер. Суммарная выходная мощность акустики достигает 150 Вт, при этом независимо от выставленного уровня громкости воспроизведение порадует чистотой и кристальной четкостью звука. Саундбар легко справляется с распространением звуков в пределах гостиной, наделяя звучание объемностью, чтобы телезрители могли полностью погрузиться в захватывающий сюжет. Саундбар Hyundai H-HA650 привлекает внимание беспроводным подключением сабвуфера, что позволит забыть о некрасивых проводах в интерьере гостиной. Звук будет передаваться без малейшей задержки за счет передовой технологии Bluetooth. Лаконичный черный цвет акустической системы позволит гармонично вписать ее в любой интерьер, а за счет небольших размеров ее можно будет компактно разместить рядом с телевизором. Для удобства управления в комплект поставки входит пульт ДУ.

Отзывы о товаре Саундбар Hyundai H-HA650 2.1 60Вт+90Вт черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Саундбары
Описание
Саундбар Hyundai H-HA650 призван значительно улучшить аудиосопровождение при просмотре фильмов и телепередач на экране телевизора. Модель представлена в формате 2.1 и предусматривает в комплектации звуковую панель и сабвуфер. Суммарная выходная мощность акустики достигает 150 Вт, при этом независимо от выставленного уровня громкости воспроизведение порадует чистотой и кристальной четкостью звука. Саундбар легко справляется с распространением звуков в пределах гостиной, наделяя звучание объемностью, чтобы телезрители могли полностью погрузиться в захватывающий сюжет. Саундбар Hyundai H-HA650 привлекает внимание беспроводным подключением сабвуфера, что позволит забыть о некрасивых проводах в интерьере гостиной. Звук будет передаваться без малейшей задержки за счет передовой технологии Bluetooth. Лаконичный черный цвет акустической системы позволит гармонично вписать ее в любой интерьер, а за счет небольших размеров ее можно будет компактно разместить рядом с телевизором. Для удобства управления в комплект поставки входит пульт ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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