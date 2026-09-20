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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656212
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Описание товара Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта
Бензотриммер БТР-2500П ПРОФ – незаменимый помощник для обладателей обширных земельных участков. Этот бензиновый триммер не только сам без устали работает, но и позволяет оператору с минимальными усилиями обработать огромные площади. Инструмент окажет помощь в скашивании травы, удалении сорных кустарников и даже молодой поросли деревьев. Преимущества БТР-2500П ПРОФ: надежность и мощность двухтактного двигателя (2500 Вт) обеспечивается качеством сборки, хромированным покрытием поршневой группы, электронным зажиганием и системой воздушного охлаждения. простота конструкции бензотриммера БТР-2500П ПРОФ, компенсация вибрации версии PROF, прочная штанга из легкого алюминия. нож 40ТР легко срежет кусты и молодые побеги деревьев. удобный доступ к обслуживанию свечи зажигания и воздушному фильтру, замена лески без разборки головки («Easy Load»), регулируемая винтом рукоятка с эргономическими ручками и регулируемый под рост ранцевый ремень, быстрый запуск и кнопка блокировки случайного запуска. защитные очки и емкость для смешивания топливной смеси – приятный бонус в комплекте. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T».
Бензотриммер БТР-2500П ПРОФ – незаменимый помощник для обладателей обширных земельных участков. Этот бензиновый триммер не только сам без устали работает, но и позволяет оператору с минимальными усилиями обработать огромные площади. Инструмент окажет помощь в скашивании травы, удалении сорных кустарников и даже молодой поросли деревьев. Преимущества БТР-2500П ПРОФ: надежность и мощность двухтактного двигателя (2500 Вт) обеспечивается качеством сборки, хромированным покрытием поршневой группы, электронным зажиганием и системой воздушного охлаждения. простота конструкции бензотриммера БТР-2500П ПРОФ, компенсация вибрации версии PROF, прочная штанга из легкого алюминия. нож 40ТР легко срежет кусты и молодые побеги деревьев. удобный доступ к обслуживанию свечи зажигания и воздушному фильтру, замена лески без разборки головки («Easy Load»), регулируемая винтом рукоятка с эргономическими ручками и регулируемый под рост ранцевый ремень, быстрый запуск и кнопка блокировки случайного запуска. защитные очки и емкость для смешивания топливной смеси – приятный бонус в комплекте. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T».
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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