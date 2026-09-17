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Электрический триммер Huter GET-1000S купить с доставкой в Москве
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Электрический триммер Huter GET-1000S

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Электрический триммер Huter GET-1000S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35642
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер электрический
Размеры в упаковке, см
98х21х15
Вес, кг.
5.86

Описание товара Электрический триммер Huter GET-1000S

Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания35 см 
Скорость вращения ножадо 8000 об./мин 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность1000 Вт 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Штангаизогнутая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской 
Габариты
Вес5.2 кг 



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Отзывы о товаре Электрический триммер Huter GET-1000S




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер электрический
Описание
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания35 см 
Скорость вращения ножадо 8000 об./мин 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателяэлектрический 
Работа от аккумуляторанет 
Мощность1000 Вт 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Штангаизогнутая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской 
Габариты
Вес5.2 кг 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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